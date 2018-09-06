Территориальные споры между Ингушетией и Чечней

06 сентября 2018, 23:24

Споры между Чечнёй и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов, ведутся с середины 1990-х годов. Формально современной границей между республиками считается граница 1934 года, однако демаркация её из-за существующих территориальных разногласий до сих пор не проведена.

Предлагаем вниманию читателей хронологию развития территориального спора между Чечней и Ингушетией, изложенную по материалам "Кавказского узла".

Предыстория вопроса

17 ноября 1920 года на Северном Кавказе была провозглашена Горская ССР (20 января 1921 года преобразованная в Горскую АССР). В неё вошли Ингушетия и Чечня вместе с Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.

30 ноября 1922 года Чеченская автономная область была выделена из Горской АССР. 7 ноября 1924 года декретом ВЦИК Горская АССР была ликвидирована, в связи с чем была образована Ингушская АО в составе РСФСР с административным центром в г.Владикавказе.

В 1929 году Сунженский казачий округ, состоящий из станиц, основанных на месте ингушских селений, был включен в состав Чечни. В июле 1933 года г. Орджоникидзе (экс-Владикавказ, переименован в 1931 г.) был передан Осетии, а 15 января 1934 года Ингушетия была присоединена к Чечне и образована Чечено-Ингушская автономная область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР).

Реформы 1990-х годов

В 1992 году съезд народных депутатов России вновь разделил бывшую АССР надвое – без определения границ. Это было связано с тем, что населенные преимущественно чеченцами восточные районы автономии де-факто уже не подчинялись Москве – там уже была провозглашена непризнанная Республика Ичкерия во главе с Джохаром Дудаевым.

В то же время ингуши, проживавшие в западных районах, выражали желание оставаться в России. Так, с момента возникновения обоих регионов в составе России – более 20 лет – административная граница между республиками официально не была установлена.

В 1993 году президент Ингушетии Руслан Аушев и фактический лидер Чечни Дудаев подписали договор, по которому Сунженский район почти целиком отошел Ингушетии, а за Чечней оставались населенные пункты Серноводск и Ассиновская.

Территориальные претензии вспыхнули в 1997 году, когда Ичкерию возглавлял уже Аслан Масхадов. В Грозном тогда раскритиковали ингушские власти за передвижение милицейских постов в Сунженском районе вглубь чеченской территории. В итоге посты вернулись на прежнее место.

В январе 2001 года в Чечне был образован свой Сунженский район с административным центром в Серноводске. Площадь ингушского Сунженского района – 881 кв. км, причем там, предположительно, имеются запасы нефти, правда, расположены они далеко от тех населенных пунктов, на которые сегодня претендуют в Чечне.

Современное состояние проблемы

10 марта 2003 года тогдашние лидеры двух республик - Ахмат Кадыров (отец нынешнего главы Чечни) и Мурат Зязиков - подписали протокол, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района, а остальная его территория – под юрисдикцию Ингушетии. Этот протокол, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года.

В 2005 году в ранге и. о. премьер-министра Чечни Кадыров-младший впервые поднял вопрос о расширении границ. "Вопрос наших исконных территорий волнует весь народ. Как в соседних регионах, так и в самой Чечне хорошо известно, где проходила граница до объединения субъектов и где она должна проходить после размежевания... Мы, естественно, хотим быть хозяевами своей земли", – говорил Кадыров.

В парламенте отреагировали – в апреле 2006 года, когда спикер палаты Дукуваха Абдурахманов призвал вообще к воссоединению двух республик, подчеркнув, что только так можно решить территориальный спор. Но в Кремле дали понять, что объединительные процессы запускать пока не планируют.

В 2008 году в РФ был принят Федеральный закон "О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике". Закон предписывал органам государственной власти двух республик в срок до 1 марта 2009 года определить территории и установить границы муниципальных образований. Границы были определены и по новым спискам прошли местные выборы — в Сунженском районе Ингушетии с райцентром в станице Орджоникидзевская и одноименном районе Чечни с центром в Серноводской.

1 февраля 2009 года Съезд ингушского народа, прошедший в республике, призвал жителей Чечни не ссориться из-за принадлежности спорных районов. "В последнее время предпринимаются попытки нарушить межнациональный мир и согласие в регионе, используя тезис об исторической принадлежности отдельных территорий, втянуть народы в территориальный спор, - говорится в обращении участников съезда... - Мы не позволим вбить клин между нами. Уверены, что мудрость наших народов не допустит противостояния между народами Чечни и Ингушетии", - говорилось в обращении съезда к народу Чечни.

В конце августа 2012 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен обсудить на федеральном уровне вопрос об установлении административной границы с Ингушетией. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров согласился с тезисом о необходимости определения границы, отметив, что она должна идти по уже устоявшимся территориям. Созданные в обеих республиках комиссии по определению административной границы после завершения своей работы отправили выводы в федеральный центр.

В конце января 2013 года в главном печатном органе Чечни – газете "Вести республики" был опубликован подписанный главой Чечни закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии переходит под юрисдикцию ЧР. 6 марта Рамзан Кадыров потребовал включить в состав Сунженского района Чечни и населенный пункт Аршты, который в настоящее время относится к Ингушетии. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Сунженский район Ингушетии остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и Чечней должна быть определена административная граница, заявил 12 марта 2013 года Юнус-Бек Евкуров в телевизионном обращении к гражданам региона.

18 апреля 2013 года около 300 силовиков Чечни вошли в ингушское селение Аршты, находящееся в зоне территориальных претензий ЧР. По версии чеченской стороны, они вошли в населенный пункт с целью проведения спецоперации, однако, по мнению представителей Совета безопасности Ингушетии, истиной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками. По информации главы Минздрава Ингушетии, сотрудники полиции Чечни вступили в противостояние с полицейскими Ингушетии, шестеро из которых получили травмы различной степени тяжести.

В конце августа 2018 года общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими чеченских дорожных организаций под охраной чеченских силовиков на территории Ингушетии. По данным активистов, работы ведутся в Сунженском районе Ингушетии недалеко от административной границы между республиками. По данным движения, была предпринята попытка установить пост ДПС МВД по Чечне в районе ингушского селения Аршты, "в двух километрах от границы, вглубь Ингушетии".

Пресс-секретарь Главы Ингушетии Евкурова Халид Танкиев не смог содержательно прокомментировать информацию о чеченских силовиках на территории республики. По словам Танкиева, он только недавно вернулся из отпуска, и "пока в ситуации не разбирался". "Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу", - заявил Танкиев корреспонденту "Кавказского узла" 5 сентября.

В прокуратуре Сунженского района Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла" в этот же день также не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о присутствии чеченских силовиков на территории района. Глава администрации Сунженского района находится в отпуске, сообщила его секретарь корреспонденту "Кавказского узла" .

В Чечне решили не допустить эскалации "дальнейшего конфликта" и "ждут приезда представителей ответственных, которых назначит полпред (в СКФО) для решения по переговорному процессу", сообщил сегодня Telegram-паблик "338", не уточнивший источники своей информации. По его данным, чеченская сторона "усилила блокпост силами штатных подразделений" силовиков, а с ингушской стороны "за ситуаций наблюдают через призму бинокля" силовики и представители местной администрации. "Кавказский узел" не смог проверить эту информацию, ее подтверждения из других источников пока нет.

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