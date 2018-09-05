Присутствие чеченских силовиков в Ингушетии осталось без реакции властей

05 сентября 2018, 23:34

Рабочие из Чечни под охраной чеченских силовиков продвинулись на километры вглубь Сунженского района Ингушетии, продолжая строительство дороги, сообщили ингушские активисты. Жители Ингушетии возмущены, что власти оставили эти действия без публичной реакции, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. Сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов связал ситуацию с предстоящими выборами главы Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими чеченских дорожных организаций под охраной чеченских силовиков на территории Ингушетии. По данным активистов, работы ведутся в Сунженском районе Ингушетии недалеко от административной границы между республиками. По данным движения, была предпринята попытка установить пост ДПС МВД по Чечне в районе ингушского селения Аршты, "в двух километрах от границы, вглубь Ингушетии".

В конце января 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Чеченские силовики находятся на территории Ингушетиии, рабочие на бульдозерах под их контролем продвинулись по состоянию на сегодняшний день почти на 15 километров вглубь республики, сообщил руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Муцольгов прокомментировал распространившуюся в соцсетях информацию о строительстве чеченскими силовиками блокпоста. "Как такового блокпоста там еще нет. Дело в том, что это район, где просто так не проедешь и дорогу не построишь. Это предгорье, здесь нельзя просто так бульдозером проехать", - пояснил Муцольгов.

О том, что чеченские силовики строят блокпосты в горной части Сунженского района Ингушетии, сообщил житель республики Ибрагим Хамхо Албаков на своей странице в Facebook 3 сентября. Он опубликовал два видео. На одном из них видны люди в военной форме и несколько автомобилей УАЗ - по словам Албакова, это чеченские силовики, контролирующие стройку нового блокпоста. "Сегодня в районе реки Фортанги в горной Ингушетии стоит чеченская бронетехника. До 15 числа это зона КТО. Они строят блокпосты", - написал он.

На втором видео Албакова двое молодых людей идут по дороге, на которой видны свежие следы от проезда техники. Один из них говорит по-ингушски. "Мы направляемся в Мереджи (населенный пункт в Сунженском районе Ингушетии - прим. "Кавказского узла"), так как идут споры, зашли чеченцы в границы Ингушетии или нет. До Мереджи отсюда еще километров десять осталось, а назад пять километров разровнено грейдером, подготовлена дорога, не доезжая до Алкуна, на Фортанге пост поставили. Эти [чеченцы] тут свой блокпост поставили, дорогу прокладывают, приговаривая: «Это наша территория», около 50 БТРов, "Уралов", УАЗик проехал туда. Вот такая ситуация здесь", - перевел слова молодого человека на видео корреспондент "Кавказского узла".

Примечание "Кавказского узла" от 00.11 мск 6 сентября: Бронетехники, о которой говорит молодой человек на видео, на записи не видно. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о присутствии бронетехнике чеченских силовиков в Сунженском районе Ингушетии и ее количестве.

Согласно данным Google.Maps, cеление Мереджи расположено примерно в четырех километрах от административной границы с Чечней. По данным сервиса Яндекс.Карты, расстояние между рекой Фортанга и административной границей в районе этого населенного пункта составляет 9,5 километров.

Ингушские активисты назвали действия чеченских силовиков провокацией

Магомед Муцольгов затруднился предположить, для каких целей властям Чечни нужна эта дорога. Строительные работы в Сунженском районе привели к социальной напряженности в Ингушетии - жители республики высказывают возмущение тем, что власти никак не комментируют происходящее, подчеркнул правозащитник.

"Начинается большой скандал, потому что власти Ингушетии молчат. Возмущена молодежь. Я слышал, что есть несколько групп молодых людей, собирающихся обосновать на месте стройки дороги лагерь", - сказал Муцольгов.

Правозащитник считает происходящее в Сунженском районе провокацией. Он не исключил, что это связано с предстоящими выборами главы Ингушетии. "Уверен, что это политическая акция, но непонятно, зачем это все нужно и почему молчит ингушская власть. Она в сговоре? Если возведут блокпосты, то Чечня [получит] кусок Ингушетии", - сказал Муцольгов.

"Глава Ингушетии, правительство, парламент – на сегодняшний день ни одно официальное лицо не отреагировало на эту ситуацию", - написал сегодня Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле". Правозащитник выразил опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, "если простые люди выйдут, чтобы отстоять границы Ингушетии" на фоне бездействия властей республики.

Чеченские силовики зашли вглубь Ингушетии, но не на 15 километров, а на значительно меньшее расстояние, заявил сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов. "Речь, конечно же, не идет о 15 километрах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также расценил действия чеченских силовиков как провокационные и связал их с предстоящими выборами главы республики. "Начнутся разговоры о том, что нужен "сильный лидер", только он сможет решить проблему, <...> надо переизбирать Евкурова", - сказал Султыгов.

Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября. Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев, ставшие соперниками действующего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не имеют никаких шансов занять пост руководителя региона, заявили ранее "Кавказскому узлу" Муцольгов и Султыгов.

Четверо ингушских активистов - Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Исмаил Булгучев и Хасан Кациев, - упрекнули власти за отсутствие реакции на происходящее в Сунженском районе Ингушетии. Видеообращение активистов было опубликовано 4 сентября на канале Багаудина Хаутиева в YouTube.

Власти Ингушетии оставили без реакции территориальные притязания Чечни еще в 2012 году, когда парламент этой республики принял закон о включении некоторых населенных пунктов Сунженского района Ингушетии в состав Чечни, напомнил Хаутиев. Исмаил Булгучев в видеобращении также заявил, что "вглубь Сунженского района проложено 15 километров дороги".

"Наши люди ездили на границу [Ингушетии и Чечни] есть съемка, там [рабочие] в вместе с силовиками прокладывают дорогу, а наши чиновники молчат, не реагируют. Это началось в 2012 году, когда парламент Чечни принял закон о включении части населенных пунктов Сунженского района Ингушетии в состав Чечни. Мы тогда не отреагировали <...> Мы просим власти, парламент высказаться по этому поводу", - перевел слова Хаутиева на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Власти Ингушетии уклонились от ответов

Пресс-секретарь Евкурова Халид Танкиев не смог содержательно прокомментировать информацию о чеченских силовиках на территории республики. По словам Танкиева, он только недавно вернулся из отпуска, и "пока в ситуации не разбирался". "Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу", - заявил Танкиев корреспонденту "Кавказского узла".

В прокуратуре Сунженского района Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла" сегодня также не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о присутствии чеченских силовиков на территории района. Глава администрации Сунженского района находится в отпуске, сообщила сегодня днем его секретарь корреспонденту "Кавказского узла" .

Связаться с заместителем главы района в течение сегодняшнего дня корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, а в МВД Ингушетии комментировать ситуацию отказались.