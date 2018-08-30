Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии

30 августа 2018, 06:50

Рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков начали строить дорогу в районе границы с Ингушетией. Ингушская сторона утверждает, что дорожники вторглись на ее территорию, а строительство дороги не было согласовано с властями. В Грозном заявляют, что рабочие строят дорогу на территории Чечни.

"Опора Ингушетии" напомнила о недружественных действиях Грозного

По данным совета общественного движения "Опора Ингушетии", дорожная техника чеченских дорожно-строительных организаций под охраной чеченских силовиков выполнила строительные работы по прокладке дороги в лесной части Сунженского района Ингушетии. "Были произведены работы по вырубке ценных пород деревьев, уничтожению плодородного слоя почвы, изменению природного ландшафта территории ФГБУ «Государственный природный заповедник "Эрзи", - говорится в заявлении движения, поступившем 29 августа "Кавказскому узлу".

Отмечается, что предпринималась попытка установить пост ДПС МВД по Чечне в районе селения Аршты Сунженского района Ингушетии, "в двух километрах от границы, вглубь Ингушетии".

Совет движения считает, что на протяжении последних лет "определенные чеченские чиновники пренебрегают добрососедскими и братскими отношениями между народами и ставят эти отношения под угрозу". "[Эти] действия являются последствиями принятого в 2012 году чеченским парламентом закона о включении в состав республики ингушских сел, который до сих пор не отменен, несмотря на многократные обещания чеченской стороны", - указано в обращении.

"Кавказский узел" информировал, что в конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты (в настоящее время относится к Ингушетии). Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Сунженский район Ингушетии остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и Чечней должна быть определена административная граница, заявил 12 марта 2013 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в телевизионном обращении к гражданам региона.

"Опора Ингушетии" призвала чеченские власти "проявить благоразумие, прекратить провокации и не возбуждать ненависть между народами", прекратив проведение дорожно-строительных работ на территории Ингушетии и отозвав чеченскую полицию с территории соседней республики. Одновременно активисты призывают власти Ингушетии принять меры по прекращению несогласованных строительных работ на территории республики и "принять превентивные меры для недопущения в будущем таких провокаций". Кроме того, они потребовали от ингушских властей оценить ущерб лесному хозяйству в связи с проведением работ дорожной техникой из Чечни и через арбитраж взыскать эту сумму.

"Обращаемся к полномочному представителю президента России в СКФО Матовникову А.А. срочно вмешаться в назревающий межнациональный конфликт и принять меры по урегулированию территориальных споров между республиками. Призываем ингушский и чеченский народы не поддаваться на провокации отдельных лиц и не допустить эскалации территориального и межнационального конфликта, проявлять уважение к друг другу и сохранять вайнахское братство", - говорится в заявлении.

Строители работали под прикрытием чеченских силовиков

Тяжелая строительная техника прибыла в село Аршты Сунженского района Ингушетии из Чечни 25 августа в сопровождении около 20 силовиков, сообщил работающий в этом районе член ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

По словам директора федерального государственного природного заповедника "Эрзи" Ахмеда Мержоева, инцидент произошел на территории заповедника, куда с чеченской стороны вошла тяжелая техника и приступила к строительству дороги, где имеется старая дорога 1960-х годов.

К дорожникам и силовикам из Чечни сразу же приехали ингушские чиновники и указали, что те пересекли административную границу между республиками, но чеченские рабочие ответили, что получили приказ расчистить дорогу на этом участке, пишет 29 августа Русская служба Би-би-си.

"Люди с чеченской стороны в одном месте хотели передвинуть блокпост километра на полтора-два. Там уже наш пост стоит. Мы им объяснили, что вот граница проходит, вот карта. Не знаю, какие цели они преследовали. Сейчас работы остановлены, блокпост не перенесли", - заявил министр по национальной политике Ингушетии Муслим Яндиев.

Ингушская сторона не была извещена о строительстве дороги, отметил он. "Если дорога будет проходить по нашей территории без согласования с нами, это неправильно. Никаких односторонних доводов не может быть. Это наши братья, но все должно быть по правилам", - указал министр.

По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, вблизи границы с Ингушетией с чеченской стороны проводится восстановление дороги, которая, как отметил он, была разрушена в связи с военными действиями, но прежде этими работами не было возможности заниматься. "У нас никаких конфликтов на границе с Ингушетией в связи со строительством дороги нет, не было и быть не может... Дорога восстанавливается, и она на территории Чеченской республики восстанавливается, и ею могут пользоваться и жители и Ингушетии, и Чеченской республики", - цитирует слова Каримова, как и слова Гогиева, Мержоева и Яндиева, издание.

Территориальный спор республик не обходился без пострадавших

Конфликтные ситуации между чеченской и ингушской стороной и ранее возникали в селе Аршты Сунжеского района Ингушетии. Так, 18 апреля 2013 года группа чеченских силовиков без согласования с властями Ингушетии вошла в это село. Тогда в результате конфликта шестеро ингушских полицейских получили травмы. Ингушская сторона заявляла, что истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками, в Чечне же утверждали, что проводилась спецоперацию по поиску боевиков.

Сельское поселение Аршты Сунженского района Ингушетии расположено в нескольких километрах от административной границы с Чечней. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 98,8% жителей этого села являются чеченцами.

Споры между Чечней и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов ведутся с середины 1990-х годов. Формально современной границей между республиками считается граница 1934 года, однако демаркация ее из-за существующих территориальных разногласий до сих пор не проведена.

Чеченская сторона исходит из того, что до 1934 года Сунженский и Малгобекский районы, которые в настоящее время находятся под юрисдикцией Ингушетии, были в составе Чеченской Республики. В 1992 году после разделения Чечено-Ингушетии на две отдельные республики населенные пункты этих районов оказались в Ингушетии. При этом одним из аргументов, которым оперирует ингушская сторона, является то, что Сунженский и Малгобекский районы были переданы Ингушетии по договоренности между Джохаром Дудаевым и первым ингушским президентом Русланом Аушевым в 1990-х годах.

10 марта 2003 года тогдашние лидеры двух республик Ахмат Кадыров (отец нынешнего главы Чечни) и Мурат Зязиков подписали протокол, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района, а остальная его территория – под юрисдикцию Ингушетии. Этот протокол, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года. Однако уже в 2005 году в ранге и. о. премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров впервые поднял вопрос о расширении границ, отмечается в материале "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".