Картографы: Ингушетия отдала Чечне гораздо больше земли, чем получила

09 октября 2018, 00:16

Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах. Об этом «Кавказскому узлу» сообщили картографы после исследования документов и официальных данных о прежних и новых границах, опровергнув заявления властей касательно равноценного обмена землями.

По просьбе «Кавказского узла» эксперты в области картографии проанализировали карты Чеченской Республики, Республики Ингушетия, соглашение о новых границах и составили новую карту, на которой обозначены границы до и после изменений. По этим картам специалисты определили площадь территорий, которыми обменялись республики.

О том, как проводилась эта работа, подробно рассказывается в справке «Кавказского узла» «Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов».

Один из экспертов - ГИС-специалист, выпускник кафедры картографии и геоинформатики Географического факультета МГУ - согласился говорить с «Кавказским узлом» лишь на условиях анонимности. Он определил, что Чечне отошли 26 800 га территории Ингушетии, но ни одного населенного пункта. Ингушетия получила примерно 1000 га теперь уже бывшей чеченской земли.

Эти выводы перепроверила и подтвердила Софья Гаврилова, кандидат географических наук, картограф, аспирант Оксфордского университета.

По ее словам, один из участков находится в 26 километрах от аэропорта Магас, недалеко от населенного пункта Горагорский, его площадь порядка 6000 га. Второй захватывает часть Ингушского природного заказника и заповедника «Эрзи». Площадь всего участка при оценке в масштабе 1: 300 000 составляет порядка 20 000 га.

«Следует отметить, что в обоих случаях граница передвигается на территорию Республики Ингушетия, то есть за счет ее площадей», - заявила Гаврилова, подтвердив, что «Чечне переходит более чем в 25 раз земли больше, чем Ингушетии».

Что находится на участке, который отошел от Чечни, эксперты не сообщили.

Выводы картографов разительно отличаются от высказываний представителей ингушских властей. В частности, министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев заверял, что от Ингушетии соседям переданы 1290 гектаров пахотных земель, но Ингушетия получила аналогичную площадь в Надтеречном районе Чечни.

Недостаток информации и ее противоречивая трактовка со стороны властей сопровождают ситуацию с конца августа, когда очевидцы начали распространять сведения о работе дорожной техники на чечено-ингушской границе. Какое-то время власти не комментировали происходящее, но после серии публикаций в СМИ и соцсетях были вынуждены дать пояснения .

Общественность позицией власти не удовлетворилась, последовали акции протеста, на фоне которых 26 сентября власти Чечни и Ингушетии подписали соглашение о новых границах. Это еще больше усилило возмущение ингушей. В Магасе начались многотысячные митинги, следить за которыми можно с помощью обновляемой хроники " Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней ".