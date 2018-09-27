СОГЛАШЕНИЕ об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой

27 сентября 2018, 22:06

г. Магас, 26 сентября 2018 года

Республика Ингушетия в лице Главы Республики Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича, действующего на основании Конституции Республики Ингушетия, и Чеченская Республика в лице Главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича, действующего на основании Конституции Чеченской Республики, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия и Конституцией Чеченской Республики, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились установить границу между Республикой

Ингушетия и Чеченской Республикой в соответствии с прилагаемыми к настоящему Соглашению Картотрафическим изображением границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой (приложение 1), Геодезическим (координатным) описанием границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой по МСК-Об (приложение 2) и Геодезическим (координатным) описанием границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой по МСК—20 (приложение 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

Картографическое изображение границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой приводится также на карте в масштабе 12200 000, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,

2. Граница между Сторонами может быть изменена в соответствии со статьей 67 и пунктом «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации исключительно с взаимного согласия Сторон.

3. Настоящее Соглашение подлежит утверждению законами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в срок не позднее одного месяца со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня вступления в силу законов Республики Ингушетия и Чеченской Республики об утверждении настоящего Соглашения.

5. Стороны обязуются в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения в установленном законом порядке привести свои законодательные акты, устанавливающие границы муниципальных образований, в соответствие с настоящим Соглашением.

6. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения, третий и четвертый экземпляры передаются соответственно Народному Собранию Республики Ингушетия и Парламенту Чеченской Республики.

Подписано 26 сентября 2018 года главой Республики Ингушетия Ю-Б.Б. Евкуровым и главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым.