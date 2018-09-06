Власти Чечни раскрыли детали работ на границе с Ингушетией

06 сентября 2018, 20:38

Чеченские рабочие заасфальтировали чуть более 4 километров гравийной дороги на границе с Ингушетией, сообщили сегодня "Кавказскому узлу" в Минавтодоре Чечни, подтвердив таким образом информацию ингушских активистов о ведущихся в Сунженском районе работах.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах в Сунженском районе Ингушетии, начатых рабочими чеченских дорожных организаций под охраной чеченских силовиков, недалеко от административной границы между республиками. По данным движения, была предпринята попытка установить пост ДПС МВД по Чечне в районе ингушского селения Аршты, "в двух километрах от границы, вглубь Ингушетии".

В конце января 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Чеченские дорожники ведут строительство автомобильной дороги из населенного пункта Ассиновская в направлении населенного пункта Аршты в Сунженском районе, сообщил сегодня источник в Минавтодоре Чечни.

"В Сунженском районе Чечни идет работа по асфальтированию участка гравийной дороги, ведущей из населенного пункта Ассиновская в селение Аршты (в Сунженском районе Ингушетии, - прим. "Кавказского узла"). Ее общая протяженность составляет немногим более 13 километров. Проложено чуть более четырех километров асфальтового покрытия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник, не уточнив, ведутся ли работы непосредственно на административной границе с Ингушетией и на территории соседней республики.

По информации Минавтодора, дорожное строительство ведется и в других муниципалитетах Чечни. "Работы ведутся в соседнем Ачхой-Мартановском районе, где реконструируются участки дорог Шалажи-Янды, Ачхой-Мартан-Урус-Мартан", - сказал источник.

Информации на сайтах главы и правительства Чечни, а также министерства автомобильных дорог Чечни о работах в Сунженском районе республики, по данным на 19.50 мск 6 сентября, не было.

В Чечне решили не допустить эскалации "дальнейшего конфликта" и "ждут приезда представителей ответственных, которых назначит полпред (в СКФО) для решения по переговорному процессу", сообщил сегодня Telegram-паблик "338", не уточнивший источники своей информации. По его данным, чеченская сторона "усилила блокпост силами штатных подразделений" силовиков, а с ингушской стороны "за ситуаций наблюдают через призму бинокля" силовики и представители местной администрации. "Кавказский узел" не смог проверить эту информацию, ее подтверждения из других источников пока нет.

Ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что на границе идут восстановительные работы на дороге, которая, по его словам, была разрушена во время военных действий, сообщила 29 августа Русская служба "Би-Би-Си". В той же статье приводились слова министра Ингушетии по национальной политике Муслима Яндиева о том, что властям региона не известно, зачем и в каком направлении чеченские рабочие ведут дорогу. 5 сентября пресс-секретарь Евкурова Халид Танкиев не смог содержательно прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" информацию о чеченских силовиках на территории Ингушетии.

Происходящее в Сунженском районе руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов считает провокацией. Он не исключил, что это связано с предстоящими выборами главы Ингушетии. Правозащитник выразил опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, "если простые люди выйдут, чтобы отстоять границы Ингушетии" на фоне бездействия властей республики.

"Глава Ингушетии, правительство, парламент – на сегодняшний день ни одно официальное лицо не отреагировало на эту ситуацию", - написал 5 сентября Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

Сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов также ранее расценил действия чеченских силовиков как провокационные и связал их с предстоящими выборами главы республики. "Начнутся разговоры о том, что нужен "сильный лидер", только он сможет решить проблему, <...> надо переизбирать Евкурова", - заявил Султыгов корреспонденту "Кавказского узла". Напомним, выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Упрекнули власти за отсутствие реакции на происходящее в Сунженском районе Ингушетии и четверо ингушских активистов - Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Исмаил Булгучев и Хасан Кациев, которые опубликовали 4 сентября в YouTube видеообращение. В нем Хаутиев, в частности, напомнил, что власти Ингушетии оставили без реакции территориальные притязания Чечни еще в 2012 году, когда парламент этой республики принял закон о включении некоторых населенных пунктов Сунженского района Ингушетии в состав Чечни.