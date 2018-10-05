Участники акции протеста в Ингушетии. Фото Умара Йовлоя для "Кавкасзкого узла".

05 октября 2018, 21:04

Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней

Массовые акции протеста и бессрочный митинг на площади в Магасе - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии, возмущенные секретным характером переговоров о границе, обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Как попытка Евкурова разрешить длительный территориальный спор обернулась бунтом в Ингушетии - в обновляемой хронике "Кавказского узла".

05 октября 2018, 21:53

Протестующие в Магасе молятся на площади. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Якубом Гогиевым

Несколько тысяч протестующих остаются вечером на площади в Магасе. Участники митинга приняли итоговую резолюцию и готовы провести вторую ночь на месте акции. Ночевать на площади остаются не только мужчины, но также женщины и дети. Все они из разных уголков Ингушетии.

05 октября 2018, 21:27

Шатер, где могут отдохнуть старики и женщины. Магас, 5 октября 2018 г. Фото: Умар Йовлой для "Кавказского узла"

В акции продолжают принимать участие старики, женщины и дети. При этом владельцы местных кафе угощают протестующих за свой счёт. ”Нам вот раздали пиццу, булочки, воду, чай. Здесь остаются не только мужчины, но и женщины, дети. Они из разных уголков Ингушетии”, - рассказал участник акции Исрафил Султыгов.

05 октября 2018, 21:03

На завтра, 6 октября, депутаты анонсировали еще одну попытку провести повторное голосование: для кворума необходимо присутствие на заседании минимум 16 парламентариев. "На митинге от 7 до 13 тысяч человек. Мы сегодня дважды ходили к ним и отчитывались о нашей работе за день. Завтра мы снова пойдем к ним, обратимся с просьбой повлиять на депутатов, чтобы те пришли на заседание", - сообщил  депутат Сет-Салим Ахильгов.

05 октября 2018, 20:59

Повторное голосование парламента Ингушетии, которое планировалось сегодня вечером, не состоялось, так как кворум не был обеспечен. На заседании было всего восемь депутатов.

05 октября 2018, 20:45

Собравшиеся скандируют "Аллах Акбар", размахивают флагами и совершают намазы прямо на площади. Между рядами ходят волонтеры, раздают чай и сладости, ими делятся с силовиками. Женщины стоят отдельной группой, специально для них рядом есть автобусы.

05 октября 2018, 20:00

Подготовка к повторному голосованию ингушского парламента проходит при повышенных мерах безопасности. Площадь Алания в Магасе перекрыта, силовики выстроили кордон вокруг комплекса правительственных зданий, включающего в себя здания администрации главы республики, парламента и дом правительства. На месте акции протеста, по данным активистов, работают только ингушские силовики.

05 октября 2018, 19:31

Протестующие на площади в Магасе обеспечены горячей едой, есть шатры, где могут отдохнуть старики и женщины, для женщин также стоят автобусы. Участники акции отметили, что не намерены уходить домой.

05 октября 2018, 18:06

Участник акции протеста. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

Источники сообщили об угрозах увольнения жителей Ингушетии, посетивших 4 октября митинг в Магасе. В их числе госслужащие и правоохранители, отказавшиеся накануне применять силу к собравшимся на площади. Около 200 представителей ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста.

05 октября 2018, 16:30

Полиция и бойцы Росгвардии ведут себя спокойно, агрессии не проявляли, сообщил "Кавказскому узлу" в 16.30 мск лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Мы вместе совершили пятничную молитву. Они опускали дубинки и щиты и поднимали кверху руки. Бойцы абсолютно нормально с нами общаются, акция проходит мирно", - сказал он.

05 октября 2018, 16:24

Тысячи жителей Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву. Число людей на площади увеличилось и после начала намаза. На пятничный намаз в Магасе собирались от четырех до восьми тысяч человек. 

05 октября 2018, 14:24

Представители ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы республики должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков. 

05 октября 2018, 11:06

Участники акции протеста. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

Около тысячи человек провели ночь в Магасе у комплекса правительственных зданий, сообщил глава ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. Утром стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду.

04 октября 2018, 23:06

Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили ночевать на площади перед парламентом. Жители Магаса предоставили протестующим продовольствие, вещи, оборудование и доступ в интернет. "Местные жители покупают все необходимое, подвозят, отправляют деньги на карту, предлагают свои средства. Здесь есть палатки для ночлега и для небольшой трапезы, коврики для молитвы, лавочки, ковры", - рассказал участник акции, блогер Бекхан Хашагульгов.

04 октября 2018, 21:06

Участники акции протеста. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

Главы Ингушетии и Чечни на фоне массовой акции протеста в Магасе подписали законы своих республик об установлении административной границы. Участники митинга, в свою очередь, приняли резолюцию с требованием проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии.

04 октября 2018, 18:02

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В ответ на заявления протестующих Евкуров намекнул на возможность силового разгона митинга. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков, в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заявил Евкуров.

04 октября 2018, 17:06

Участники акции протеста. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

Власти объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения о границе с Чечней. Однако вышедшие на площадь в Магасе депутаты парламента объявили митингующим, что из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени.

04 октября 2018, 16:07

Автоматными очередями и гулом осуждения завершилась попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вступить в диалог с протестующими против соглашения о чечено-ингушской границе. Тысячи людей вышли на улицы, ведущие к зданию Парламента Ингушетии в Магасе, где депутаты должны были ратифицировать соглашение Евкурова с Кадыровым. 

04 октября 2018, 15:06

Некоторых участники акции протеста приехали на площадь на лошадях. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла".

Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме. "Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне", - заявил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев.

04 октября 2018, 10:20

Женщины, пришедшие поддержать протестующих. Фото Умара Йовлоя для "Кавкасзкого узла"

Ранним утром в Магасе у здания парламента начали собираться жители Ингушетии из разных районов республики. "На фоне этого поступает информация, что полиция ограничила въезд в столицу с федеральной трассы "Кавказ", в районе так называемого "магасского круга", где начинают скапливаться приезжающие", - сообщал председатель регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Когда силовики заблокировали дорогу в Магас, участники акции пошли в центр столицы Ингушетии пешком.

03 октября 2018, 20:22

В мессенджерах и соцсетях вечером распространился призыв выйти на сход 4 октября. По данным авторов призыва, в этот день парламент Ингушетии планирует голосовать за закон об утверждении новых границ республики. По информации активистов, руководство Ингушетии настаивало на тайном голосовании в парламенте, поскольку не было уверено в поддержке соглашения о границе некоторыми депутатами. Призывы к депутатам ингушского парламента не голосовать за передел границы распространились наряду с анонсом схода и в социальной сети Facebook.

02 октября 2018, 20:22

Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы. "Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут [что] Рамзан землю забрал, федеральный центр (...) Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки", - подчеркнул глава Чечни.

27 сентября 2018, 18:02

Текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией был опубликован на "Кавказском узле" на следующий день после подписания документа. Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". 

26 сентября 2018, 16:14

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Границы, которые пересматривает подписанное соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

30 августа 2018, 21:48

Новый виток территориального спора был спровоцирован в конце августа 2018 года, когда рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков начали строить дорогу в районе границы с Ингушетией. Ингушская сторона утверждала, что дорожники вторглись на ее территорию, а строительство дороги не было согласовано с властями. В Грозном заявили, что рабочие строят дорогу на территории Чечни.

01 августа 2014, 21:47

1 августа 2014 года в Ингушетии близ административной с Чечней произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками.

18 апреля 2013, 21:45

18 апреля 2013 года группа чеченских силовиков без согласования с властями Ингушетии вошла в Аршты. В результате конфликта шестеро ингушских полицейских получили травмы. Ингушская сторона заявляла, что истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками, в Чечне же утверждали, что проводилась спецоперацию по поиску боевиков.

30 января 2013, 21:36

В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а в марте того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Конфликтные ситуации между чеченской и ингушской стороной и регулярно возникают в селе Аршты Сунжеского района.

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05 октября 2018, 20:44

  • Эксперты не исключили возможности вооруженного конфликта между Чечней и Ингушетией

    Протесты жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней могут перерасти в вооруженный конфликт между двумя республиками, считают правозащитник Светлана Ганнушкина и историк Михаил Рощин. Глава Ингушетии справится с ситуацией, полагает специалист по информационной политике Маргарита Лянге. Ситуация обострилась потому, что ингушские власти приняли решение без учета позиции местных жителей, сошлись во мнении эксперты.

05 октября 2018, 20:35

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