Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней

Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме. "Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне", - заявил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев.