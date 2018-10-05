05 октября 2018, 21:04
Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней
Массовые акции протеста и бессрочный митинг на площади в Магасе - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии, возмущенные секретным характером переговоров о границе, обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Как попытка Евкурова разрешить длительный территориальный спор обернулась бунтом в Ингушетии - в обновляемой хронике "Кавказского узла".
Несколько тысяч протестующих остаются вечером на площади в Магасе. Участники митинга приняли итоговую резолюцию и готовы провести вторую ночь на месте акции. Ночевать на площади остаются не только мужчины, но также женщины и дети. Все они из разных уголков Ингушетии.
В акции продолжают принимать участие старики, женщины и дети. При этом владельцы местных кафе угощают протестующих за свой счёт. ”Нам вот раздали пиццу, булочки, воду, чай. Здесь остаются не только мужчины, но и женщины, дети. Они из разных уголков Ингушетии”, - рассказал участник акции Исрафил Султыгов.
На завтра, 6 октября, депутаты анонсировали еще одну попытку провести повторное голосование: для кворума необходимо присутствие на заседании минимум 16 парламентариев. "На митинге от 7 до 13 тысяч человек. Мы сегодня дважды ходили к ним и отчитывались о нашей работе за день. Завтра мы снова пойдем к ним, обратимся с просьбой повлиять на депутатов, чтобы те пришли на заседание", - сообщил депутат Сет-Салим Ахильгов.
Повторное голосование парламента Ингушетии, которое планировалось сегодня вечером, не состоялось, так как кворум не был обеспечен. На заседании было всего восемь депутатов.
Собравшиеся скандируют "Аллах Акбар", размахивают флагами и совершают намазы прямо на площади. Между рядами ходят волонтеры, раздают чай и сладости, ими делятся с силовиками. Женщины стоят отдельной группой, специально для них рядом есть автобусы.
Подготовка к повторному голосованию ингушского парламента проходит при повышенных мерах безопасности. Площадь Алания в Магасе перекрыта, силовики выстроили кордон вокруг комплекса правительственных зданий, включающего в себя здания администрации главы республики, парламента и дом правительства. На месте акции протеста, по данным активистов, работают только ингушские силовики.
Протестующие на площади в Магасе обеспечены горячей едой, есть шатры, где могут отдохнуть старики и женщины, для женщин также стоят автобусы. Участники акции отметили, что не намерены уходить домой.
Источники сообщили об угрозах увольнения жителей Ингушетии, посетивших 4 октября митинг в Магасе. В их числе госслужащие и правоохранители, отказавшиеся накануне применять силу к собравшимся на площади. Около 200 представителей ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста.
Полиция и бойцы Росгвардии ведут себя спокойно, агрессии не проявляли, сообщил "Кавказскому узлу" в 16.30 мск лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Мы вместе совершили пятничную молитву. Они опускали дубинки и щиты и поднимали кверху руки. Бойцы абсолютно нормально с нами общаются, акция проходит мирно", - сказал он.
Тысячи жителей Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву. Число людей на площади увеличилось и после начала намаза. На пятничный намаз в Магасе собирались от четырех до восьми тысяч человек.
Представители ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы республики должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков.
Около тысячи человек провели ночь в Магасе у комплекса правительственных зданий, сообщил глава ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. Утром стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду.
Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили ночевать на площади перед парламентом. Жители Магаса предоставили протестующим продовольствие, вещи, оборудование и доступ в интернет. "Местные жители покупают все необходимое, подвозят, отправляют деньги на карту, предлагают свои средства. Здесь есть палатки для ночлега и для небольшой трапезы, коврики для молитвы, лавочки, ковры", - рассказал участник акции, блогер Бекхан Хашагульгов.
Главы Ингушетии и Чечни на фоне массовой акции протеста в Магасе подписали законы своих республик об установлении административной границы. Участники митинга, в свою очередь, приняли резолюцию с требованием проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии.
В ответ на заявления протестующих Евкуров намекнул на возможность силового разгона митинга. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков, в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заявил Евкуров.
Власти объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения о границе с Чечней. Однако вышедшие на площадь в Магасе депутаты парламента объявили митингующим, что из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени.
Автоматными очередями и гулом осуждения завершилась попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вступить в диалог с протестующими против соглашения о чечено-ингушской границе. Тысячи людей вышли на улицы, ведущие к зданию Парламента Ингушетии в Магасе, где депутаты должны были ратифицировать соглашение Евкурова с Кадыровым.
Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме. "Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне", - заявил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев.
Ранним утром в Магасе у здания парламента начали собираться жители Ингушетии из разных районов республики. "На фоне этого поступает информация, что полиция ограничила въезд в столицу с федеральной трассы "Кавказ", в районе так называемого "магасского круга", где начинают скапливаться приезжающие", - сообщал председатель регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Когда силовики заблокировали дорогу в Магас, участники акции пошли в центр столицы Ингушетии пешком.
В мессенджерах и соцсетях вечером распространился призыв выйти на сход 4 октября. По данным авторов призыва, в этот день парламент Ингушетии планирует голосовать за закон об утверждении новых границ республики. По информации активистов, руководство Ингушетии настаивало на тайном голосовании в парламенте, поскольку не было уверено в поддержке соглашения о границе некоторыми депутатами. Призывы к депутатам ингушского парламента не голосовать за передел границы распространились наряду с анонсом схода и в социальной сети Facebook.
Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы. "Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут [что] Рамзан землю забрал, федеральный центр (...) Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки", - подчеркнул глава Чечни.
Текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией был опубликован на "Кавказском узле" на следующий день после подписания документа. Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".
Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Границы, которые пересматривает подписанное соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".
Новый виток территориального спора был спровоцирован в конце августа 2018 года, когда рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков начали строить дорогу в районе границы с Ингушетией. Ингушская сторона утверждала, что дорожники вторглись на ее территорию, а строительство дороги не было согласовано с властями. В Грозном заявили, что рабочие строят дорогу на территории Чечни.
1 августа 2014 года в Ингушетии близ административной с Чечней произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками.
18 апреля 2013 года группа чеченских силовиков без согласования с властями Ингушетии вошла в Аршты. В результате конфликта шестеро ингушских полицейских получили травмы. Ингушская сторона заявляла, что истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками, в Чечне же утверждали, что проводилась спецоперацию по поиску боевиков.
В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а в марте того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Конфликтные ситуации между чеченской и ингушской стороной и регулярно возникают в селе Аршты Сунжеского района.