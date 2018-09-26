26 сентября 2018, 15:58

Кадыров и Евкуров обменялись территориями

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками на фоне акций протеста в Сунже и Магасе.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста против передачи земель Чечне проходят сегодня в Сунже и Магасе.

Вконце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами, сообщила в 15.42 мск "Медуза".

Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями, уточняет ТАСС.

Напомним, что активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Примечание:

"Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни", "Десятки людей вышли на стихийную акцию в Сунже", "Глава приграничного с Чечней района Ингушетии подал в отставку".

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