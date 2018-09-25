Десятки людей вышли на стихийную акцию в Сунже

25 сентября 2018, 17:02

Активисты и жители Сунженского района Ингушетии пришли к зданию районной администрации после известия об отставке главы Иссы Хашагульгова.

Как писал "Кавказский узел", глава Сунженского района Ингушетии Исса Хашагульгов объявил сегодня о своем решении покинуть пост главы Сунженского района. Отставку он назвал добровольной. Уход Хашагульгова - протест против планируемой передачи части района Чечне, считает лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. По его данным, на 26 сентября запланировано подписание соответствующего соглашения.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября, для обсуждения вопроса о территориальной целостности Ингушетии.

Собравшиеся у здания райадминистрации в Сунже активисты связывают отставку Хашагульгова с планами передать Чечне часть территории Сунженского района Ингушетии.

"Сегодня в 16.00 Сунженский райсовет собирается для принятия его (Хашагульгова) отставки", - написал на своей странице в Facebook в 14.37 активист Багаудин Хаутиев. Он предложил задать депутатам райсовета вопросы о предполагаемых планах изменить границы республик в пользу Чечни.

Прямую трансляцию с места собрания активистов в Сунже ведет на своей странице в Facebook пользователь Timur Yovlo. На видеозаписи видно, что у здания администрации собрались десятки людей, в основном мужчины разного возраста. Среди собравшихся - ингушские активисты Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев и Хасан Кациев, которые ранее призывали власти республики отреагировать на ситуацию с дорожными работами на границе республик.

"Это место в городе Сунжа напротив районной администрации Сунженского района. <...> Активисты и простые люди собрались, чтобы поговорить с представителями администрации по поводу земельного вопроса. <...> Тут собрались порядка 50-70 человек", - сообщил автор трансляции, комментируя происходящее.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".