Рамзан Кадыров. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov

07 сентября 2018, 20:46

Кадыров потребовал уточнить границы Чечни

Госкомиссия по вопросам определения и уточнения административной границы Чечни должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о местоположении границ республики, говорится в указе Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. По данным активистов, работы ведутся в Сунженском районе Ингушетии близ административной границы между республиками, была предпринята попытка установить пост ДПС МВД по Чечне в районе ингушского селения Аршты. К 5 сентября рабочие и силовики из Чечни продвинулись на километры вглубь Ингушетии, но власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. Чеченские рабочие заасфальтировали чуть более 4 километров гравийной дороги на границе с Ингушетией, сообщили 6 сентября "Кавказскому узлу" в Минавтодоре Чечни.

В конце января 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Председателем комиссии по вопросам определения и уточнения административной границы Чечни назначен спикер республиканского парламента Магомед Даудов, сопредседателем - глава правительства республики Муслим Хучиев, заместителем председателя - руководитель администрации главы и правительства Чечни Абдулкахир Израйилов, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

В состав комиссии вошли также директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Салман Гадуев и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Комиссия должна организовать сбор, подготовку, анализ и оценку документов и материалов, необходимых для поэтапной работы по определению и уточнению местоположения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов расположения границы, всем органам власти поручено оказывать комиссии содействие и помощь, сообщило сегодня со ссылкой на указ Кадырова издание "Чечня сегодня".

По данным местных СМИ, указ главы Чечни о создании комиссии опубликован на сайте правовой информации. На официальном портале правовой информации, по состоянию на 20.18 мск, этого указа нет в списке правовых актов, принятых главой Чечни.

Своим указом Кадыров ликвидировал ранее созданную комиссию "по рассмотрению вопросов границы с Ингушетией". "То есть где-то возникли проблемы на границе с Дагестаном, и комиссия теперь будет заниматься вопросами границы на любом участке региона. Ждем подробностей", - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Chechnya".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этих сведений и копией указа Рамзана Кадырова о создании комиссии по вопросам границы республики.

В Ингушетии в 2012 году работала "Комиссия по вопросам определения границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Результатом ее деятельности стали проект соглашения по административной границе с Чечней и описание границы с Чечней, после подготовки этих документов комиссия завершила свою работу, говорится в сообщении от 6 октября 2012 года на сайте главы Ингушетии.

Споры между Чечней и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов ведутся с середины 1990-х годов. Формально современной границей между республиками считается граница 1934 года, однако демаркация ее из-за существующих территориальных разногласий до сих пор не проведена.

Летом 2017 года в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана обострились отношения между общинами аварцев и чеченцев-аккинцев, которые с 1957 года ведут земельные споры. Для урегулирования конфликта в ситуацию вмешались главы регионов Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов. Подробнее об этом конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла"  "Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле".

Примечание:

"Активисты в Европе призвали отложить экстрадицию чеченца в Россию", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни".

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