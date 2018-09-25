Исса Хашагульгов. Фото: Адам Алиханов «Ингушетия» - интернет-газета http://gazetaingush.ru/intervyu/dlya-menya-glavnoe-doverie-lyudey

25 сентября 2018, 16:17

Глава приграничного с Чечней района Ингушетии подал в отставку

Исса Хашагульгов сообщил, что решил добровольно покинуть пост главы Сунженского района. Отставкой Хашагульгов выразил протест против планируемой передачи части района Чечне, считает лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа стало известно о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии, и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября прокомментировал этот вопрос, заявив, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Представители общественных организаций Ингушетии приняли решение 6 октября провести общегражданский форум, на котором будет обсуждаться вопрос о сохранении территориальной целостности Ингушетии.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=700580636965632&set=p.700580636965632&type=3&theaterГлава Сунженского района Исса Хашагульгов сообщил о своей отставке сегодня на своей странице в Facebook. «Уважаемые жители Сунженского муниципального района! Ставлю вас в известность, что мною принято решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что данное решение принято мною в окончательной форме и обсуждению не подлежит!» - сказано в этом сообщении.

Здесь же Хашагульгов разместил видео, в котором он сидит в кабинете за столом и говорит на ингушском языке.

Хашагульгов также подтвердил свой уход в отставку корреспонденту "Кавказского узла". "Да, ухожу", - сказал глава Сунженского района.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2290831261203064&set=a.2143406419278883&type=3&theaterНа 26 сентября планируется подписание соглашения о передачи части территории Сунженского района Ингушетии Чечне, и Хашагульгов таким образом выразил свой протест, сообщил лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев на своей странице в Facebook.

«В Магасе планируется подписание соглашения между Евкуровым и Кадыровым о передаче части территории Сунженского района Ингушетии Чеченской республике. В знак протеста против этого Глава Сунженского района Хашагульгов Иса подал в отставку», - написал Нальгиев.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о планируемом подписании соглашения, о котором заявил Нальгиев.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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