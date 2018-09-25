Ингушские активисты вынесли вопрос границы с Чечней на общественное обсуждение

25 сентября 2018, 13:16

Отсутствием реакции республиканских и федеральных властей на проблему границы с Чечней пояснили представители общественных организаций Ингушетии созыв общегражданского форума о территориальной целостности республики.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии, и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти Ингушетии оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября прокомментировал этот вопрос, заявив, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля".

7 сентября стало известно о том, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

О созыве общегражданского форума Ингушетии сообщил 22 сентября в своем блоге на "Кавказском узле" руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "В Назрани прошла встреча представителей общественных, религиозных и политических организаций Республики Ингушетия для обсуждения негативной ситуации, сложившейся на территории Сунженского района. На встрече было принято решение о проведении Общегражданского форума Ингушетии с целью определения позиции общественности республики по территориальному вопросу", – написал правозащитник.

24 сентября на заседании оргкомитета форума было принято решение провести общегражданский форум 6 октября. На нем будет обсуждаться единственный вопрос – о сохранении территориальной целостности Ингушетии, сообщила в тот же день корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественного движения "Опора Ингушетии" Анжела Матиева.

Во встрече в Назрани приняли участие представители общественных и политических организаций республики, представители духовенства, с которыми проводили консультации, и все они готовы встать на защиту территориальной целостности Ингушетии, рассказала Анжела Матиева.

"Мы связываемся также с ингушскими диаспорами в стране и за рубежом, и есть предварительная договорённость, что некоторые примут участие в подготовке и в работе форума", – сказала она.

Вопрос территориальной целостности Ингушетии касается каждого ингуша, где бы он ни жил, уточнила Анжела Матиева. "Это будет единое решение всего народа. Согласие присоединиться к нашему форуму высказали некоторые представители депутатского корпуса, представители власти и силовых структур. Они тоже примкнут к нам. И создание оргкомитета, и проведение общегражданского форума направлены на то, чтобы объединить ингушское общество, чтобы высказать единое мнение: народ не позволит ставить под угрозу целостность Ингушетии", – пояснила глава "Опоры Ингушетии".

Идея провести общегражданский форум вызвана молчанием властей

В оргкомитет вошли люди "самых различных по характеру своей деятельности и отношения к действующей власти организаций и комитетов", сообщил 24 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Сейчас мы отставили в сторону свои амбиции. До сегодняшнего дня никогда вместе мы не собирались. Надоело, что территориальные вопросы нашей республики являются предметом спекуляции для чиновников", – пояснил правозащитник.

По его словам, объединение общественных организаций произошло по двум причинам. "Потому что родина у нас одна, и потому что в создавшейся, довольно критической и непонятной ситуации, мы не получили ответа ни от местной, ни от федеральной власти", – сказал Муцольгов.

Правозащитник уточнил, что дорожные работы в Сунженском районе "вызывают массу вопросов", особенно у молодежи. "Это может привести к нежелательным последствиям. Мы не хотим никаких конфликтов. Но мы не хотим, чтобы вопросы целостности нашей республики решались кулуарно. Национальная политика так не делается, интересы ингушского народа так не отстаиваются", – заявил Магомед Муцольгов.

Первые сообщения о том, что в горах Сунженского района на территории Ингушетии идет строительство дороги, для просеки на территории заповедника вырубаются реликтовые деревья, некоторые из которых внесены в Красную книгу, поступили месяц назад, рассказал Муцольгов.

"Об этом представители молодежных организаций Ингушетии информировали чиновников. Они обращались к депутатам, обращались к главе республики. Но ни от госчиновников, ни от депутатов народного собрания не поступало никаких объяснений. Быть в роли сторонних наблюдателей мы не хотели. Тогда представители молодежной организации решили проехать туда и выяснить, что же все-таки происходит. Но тут же появляется информация, что в горах Сунженского района объявлен режим КТО, а это значит, что посещение этого района под запретом на неопределенное время", – сказал правозащитник, отметив, что заявление оргкомитета было принято единогласно.

17 сентября стало известно о том, что бойцы Росгвардии застрелили трех боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни близ границы с Ингушетией. 18 сентября силовики начали поиск соучастников убитых, однако никого больше не обнаружили. При этом опрошенные 17 сентября "Кавказским узлом" жители приграничных населенных пунктов ничего не слышали о режиме КТО и проводимых поблизости спецоперациях.

Малсаг Ужахов, член независимого Совета старейшин Ингушетии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по поводу ситуации со строительством дороги обращался к чиновникам в правительстве и к депутатам. "Мне сказали, что обстановка не настолько сложная, как это преподносят средства массовой информации. А дорогу чеченцы строят, чтобы ею пользовались жители двух республик", – сказал Малсаг Ужахов.

По его словам, Юнус-Бек Евкуров объяснил ситуацию тем, что в Сунженском районе введен режим КТО и "что федеральные власти в курсе".

"Объяснение размытое. Главное, я понял из разговоров с чиновниками, что строительство этой дороги не согласовано с правительством Ингушетии", – рассказал Малсаг Ужахов. Он также выразил надежду, что на форуме будет озвучен вопрос о границах Ингушетии и Чечни, но чтобы границы устанавливали "с учетом исторических данных и проведением экспертизы ученых-кавказоведов".

Поднимая проблему границ и передачи земель Чечни, нужно "воздерживаться от отождествления" руководителей регионов с жителями этих регионов, уточнил руководитель региональной общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

"Это поможет нам избежать возможных конфликтов. Многие чеченцы во время двух военных кампаний жили у нас в Ингушетии, мы до сих пор поддерживаем с ними добрые отношения. И то, что сейчас затевают главы наших республик, никоим образом не должно сказываться на отношениях между двумя братскими народами", – сказал Нальгиев корреспонденту "Кавказского узла".

Передача земель Чечне отразится на экономике обеих республик

Заявление оргкомитета по проведению общегражданского форума опубликовал 24 сентября на своей странице в Facebook представитель Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев.

"Из компетентных источников, заслуживающих доверие, получена информация, что глава Ингушетии в последние дни проводит активные консультации по вопросу подписания соглашения об установлении границ с Чеченской республикой. Вторжение чеченских дорожно-строительных организаций, непонятное молчание властей Ингушетии, визит министра по природным ресурсам РФ, активные перемещения делегаций между ЧР и РИ, все эти события косвенно подтверждают эту информацию. Чеченская сторона предлагает передать им земельный участок площадью более 17 000 га, что составляет 5% территории РИ, расположенный на территории государственного заповедника "Эрзи" в Сунженском районе Ингушетии (район Мережди и Цеча-ахк)", – говорится в тексте заявления.

Властям Чечни нужны не просто земли Сунженского района, а конкретный горный массив, где еще в советские времена было разведано Даттыхское месторождение, предположил Хасан Кациев.

По его мнению, строительство дороги именно в направлении селения Даттых как раз и нужно для того, чтобы завозить в этот высокогорный район нефтяное оборудование. "Недавняя передача Путиным в собственность Чеченской республики акций ОАО "Чеченнефтехимпром", находящихся в федеральной собственности, плюс Даттыхское месторождение при разумном хозяйствовании сделает нефтяной комплекс Чечни одним из перспективных в России", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Хасан Кациев.

18 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче властям Чечни акций компании "Чеченнефтехимпром", находившихся в федеральной собственности. Согласно указу, компания должна быть передана в собственность Чечни в течение двух месяцев. Решение продиктовано в первую очередь политическими интересами, при этом для "Роснефти" компания не была основным активом в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Передача земель Чечне, по данным оргкомитета форума, скажется негативно на экономике Ингушетии, уточнил член Совета молодежных организаций Ингушетии. "Поэтому на общенациональном форуме нужно обязательно озвучить и этот факт – что такое для Ингушетии эта земля, где расположено Даттыхское месторождение углеводородного сырья", – пояснил Хасан Кациев.

Комментарии от Юнус-Бека Евкурова относительно позиции активистов пока не опубликованы на сайте главы Ингушетии.

Напомним, что нынешние границы Ингушетии и Чечни были утверждены президентами Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Парламент Чечни в 2013 году внес в Конституцию республики изменения о том, что часть территории Сунженского района Ингушетии является территорией Чечни. В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".