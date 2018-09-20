Экономисты признали Кадырова победителем в споре за нефтекомпанию

20 сентября 2018, 19:48

Передача властям Чечни компании "Чеченнефтехимпром" продиктована в первую очередь политическими интересами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. При этом компания для "Роснефти" не была основным активом в Чечне, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", президент России 18 сентября подписал указ о передаче властям Чечни акций компании "Чеченнефтехимпром", которые находятся в федеральной собственности. Согласно указу, компания должна быть передана в собственность Чечни в течение двух месяцев.

3 декабря 2015 года Рамзан Кадыров обратился к президенту с просьбой передать республиканским властям "Чеченнефтехимпром", принадлежащий Росимуществу и управляемый "Роснефтью". Владимир Путин поручил правительству поддержать эту просьбу, что и было сделано в июне 2016 года.

После передачи "Чеченнефтехимпрома" Чечне "Роснефть" сохранит большие активы в республике

Передача "Чеченнефтехимпрома" Чечне означает, что глава республики Рамзан Кадыров смог «продавить» главу «Роснефти» Игоря Сечина, причем само решение о передаче компании – политически мотивировано, считает экономический аналитик и партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«Получается, что Кадырову удалось продавить Сечина. Сам президент сказал, что компания передается по личной просьбе Кадырова. То есть это продиктовано не какими-то экономическими соображениями, а просьбой Кадырова. Это единственная мотивация передачи», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Крутихин.

12 апреля 2017 года газета Financial Times сообщила, что между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и директором "Роснефти" Игорем Сечиным обострился конфликт по поводу нефтяных активов в Чечне, и в результате даже появилась версии о "чеченском следе" в петербургском теракте 3 апреля. Кадыров и Сечин в совместном заявлении опровергли эти сведения, пригрозив изданию судом. 19 апреля в ходе встречи с Путиным Кадыров рассказал президенту, что с Игорем Сечиным он нашел общий язык.

Он отметил, что «Роснефть» хотела избавиться от "Чеченнефтехимпрома", и решение этого вопроса откладывалось из-за правительства. «Правительство задерживало решение о передаче "Чеченнефтехимпрома" Чечне. Сейчас Владимир Путин своим указом поручил решить вопрос за два месяца. Это политически мотивированное решение», - подчеркнул Михаил Крутихин.

При этом он обратил внимание на то, что статья 114 Конституции России дает право осуществлять распоряжение федеральной собственностью не президенту, а правительству.

Пункт «г» статьи 114 Конституции РФ гласит: Правительство Российской Федерации осуществляет управление федеральной собственностью.

По мнению Крутихина, несмотря на передачу "Чеченнефтехимпрома" Чечне у «Роснефти» останутся большие активы в республике. «Главный актив – это "Грознефтегаз". Но в целом надо отметить, что в республике снижается уровень добычи нефти. Сейчас добывается меньше 400 тысяч тонн в год. Когда-то почти 3 миллиона тонн было. Но снижение связано не с эффективностью компаний. Просто запасы истощились. Там 1200 скважин, из которых только 200 работающие», - рассказал Михаил Крутихин.

Экономист также добавил, что несколько лет назад актив «Роснефти» на Северном Кавказе оценивался в 12,5 млрд рублей, но эта цифра вызывает сомнения. «Кадыров тогда назвал эту сумму завышенной. Я не могу сказать, сейчас сумма активов снизилась или нет, но сама цифра в 12,5 млрд рублей, озвученная Сечиным, никакого доверия не вызывает», - сказал Крутихин.

Основным активом Роснефти в Чечне является не "Чеченнефтехимпром", а "Грознефтегаз", отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

Фонд национальной энергетической безопасности создан летом 2006 года для изучения влияния политических факторов на развитие энергетики и воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России, сказано на сайте организации. Деятельностью фонда непосредственно руководит Константин Симонов, который три года до основания ФНЭБ был во главе Центра политической конъюнктуры. При этом Центр политической конъюнктуры России - частная коммерческая компания, работающая на рынке политического анализа, экспертизы, мониторинговых услуг - считается структурой, близкой к Администрации президента России. Об этом, в частности, указывается в материале «Тенденции развития общеполитической ситуации (20 - 26 июня 2005 г.)» за 27 июня 2005 года на сайте КПРФ.

«"Чеченнефтехимпром" – это не предприятие, которое сотрудничает с "Грознефтегазом" и получает, скажем так, основной доход в результате этого сотрудничества. Активы "Чеченнефтехимпрома" использует "Грознефтегаз". Например, сдает в аренду имущество и получает доход», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Пасечник.

По его словам, именно "Грознефтегаз" занимается добычей нефти в Чечне. «В официальных отчетах «Роснефти» есть данные о "Грознефтегазе", а о "Чеченнефтехимпроме" данных нет. При этом начиная с 2014 года поисково-разведочное бурение "Грознефтегаза" снижается. Объем добычи, например в 2014 году, был 3,5 млн баррелей, а в 2016 году – 1,3 млн. Очевидно, что есть тенденция снижения показателей. А по "Чеченнефтехимпрому" нет официальной информации», - отметил экономист.

Он также добавил, что «Роснефть» в последние годы планировала избавиться не только от "Чеченнефтехимпрома", но и от всех своих активов в Чечне, которые, по его мнению, «могли только снижаться в цене, а не расти». «Там же нет производственной активности, добыча снижается, поэтому активы расти не могли», - подчеркнул Александр Пасечник.

Передача "Чеченнефтехимпрома" является результатом договоренности Кадырова с Сечиным

Директор Фонда экономического развития Сергей Пикин также отметил, что основной актив «Роснефти» в Чечне - это "Грознефтегаз". При этом, по его словам, передача "Чеченнефтехимпрома" является результатом договоренности Кадырова с Сечиным.

«Основным и главным активом «Роснефти» является "Грознефтегаз". Между «Роснефтью» и Чечней спор был относительно того, кто будет управлять другим активом компании - "Чеченнефтехимпромом". Спор решился в пользу Чечни», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Пикин.

По его мнению, Чечня пытается выйти на развитие за счет собственных ресурсов. «Сейчас задача, которая стоит перед республикой – это саморазвитие. Для этого необходимо задействовать в полной мере все ресурсы, которые есть у республики. Власти Чечни считают, что, управляя данным активом, они смогут получить больший экономический эффект, чем когда этот актив находится в федеральной собственности под управлением «Роснефти». Это будет реально, если они смогут привлечь дополнительные инвестиции», - рассказал Пикин.

Он отметил, что "Чеченнефтехимпром", находившийся в федеральной собственности, это в целом не очень важный актив для «Роснефти». «Это не прямой актив «Роснефти», а актив, которым «Роснефть» управляла. Это в целом не очень важный актив для «Роснефти». Подобные небольшие компании лучше развиваются на местном, локальном уровне, так как управление из Грозного будет эффективнее, чем из Москвы», - объяснил экономист.

Пикин считает, что передача нефтекомпании Чечне - победа Кадырова, но сам Сечин не был против такого исхода. "Такое решение было бы невозможным, если бы Игорь Сечин был против передачи, он бы отстоял свою позицию. То есть была такая позиция у Владимира Путина: вы сами договоритесь. И Кадыров с Сечиным договорились. Нельзя говорить, что Кадыров продавил Сечина", - сказал Пикин.

Отметим, в апреле 2017 года Кадыров и Сечин договорились, что "Роснефть" не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и не будет строить в Грозном нефтеперерабатывающий завод, однако останется работать в республике и начнет вкладываться в ее социальную инфраструктуру. По мнению экспертов, опрошенных "Кавказским узлом", эта договоренность взаимовыгодна для сторон. Они также отметили, что главным фактором, благодаря которому было достигнуто это соглашение, является истощение запасов нефти в Чечне.