Путин передал Чечне нефтяную компанию по просьбе Кадырова

18 сентября 2018, 18:41

Президент России подписал сегодня указ о передаче властям Чечни акций компании "Чеченнефтехимпром", которые находятся в федеральной собственности.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2015 года Рамзан Кадыров обратился к президенту с просьбой передать республиканским властям "Чеченнефтехимпром", принадлежащий Росимуществу и управляемый "Роснефтью". Владимир Путин поручил правительству поддержать эту просьбу, что и было сделано в июне 2016 года.

Указ о передаче компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни вступил в силу с сегодняшнего дня. "Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской Республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, компания должна быть передана в собственность Чечни в течение двух месяцев.

Активы "Чеченнефтехимпрома" переданы после соглашения с Сечиным

"Роснефть", которая помимо "Чеченнефтехимпром" контролирует "Грознефтегаз", оценила стоимость контрольного пакета акций в грозненской компании и остальное свое имущество в регионе в 12,5 млрд рублей, однако Кадыров назвал эту сумму завышенной.

В апреле 2016 года Кадыров и директор "Роснефти" Игорь Сечин договорились, что "Роснефть" не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и не будет строить в Грозном нефтеперерабатывающий завод, однако останется работать в республике и начнет вкладываться в ее социальную инфраструктуру. По мнению экспертов, опрошенных "Кавказским узлом", эта договоренность взаимовыгодна для сторон. Они также отметили, что главным фактором, благодаря которому было достигнуто это соглашение, является истощение запасов нефти в Чечне.