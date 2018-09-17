Жители Ингушетии и Чечни рассказали о ситуации на границе республик

17 сентября 2018, 20:45

Власти Ингушетии игнорировали инфраструктурные проблемы горного Сунженского района, поэтому инициатива чеченской стороны, начавшей строительство дороги, не вызвала неприятия у жителей ближайших ингушских сел, сообщили "Кавказскому узлу" жители приграничных районов в двух республиках.

"Кавказский узел" писал, что в конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии, и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября прокомментировал этот вопрос, заявив, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля".

Нынешние границы Ингушетии и Чечни были утверждены президентами Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Парламент Чечни внес в Конституцию республики изменения о том, что часть территории Сунженского района Ингушетии является территорией Чечни. Эти изменения были внесены в 2013 году. В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. 6 марта того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты. В апреле 2013 года в этом селе произошло столкновение между ингушскими и чеченскими силовиками, шестеро ингушских полицейских были ранены. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Территория на границе Ингушетии и Чечни, где ведутся работы по строительству дороги, представляет собой неосвоенную горно-лесистую местность, до которой сложно добраться даже на внедорожнике типа УАЗ, сообщил побывавший в этом районе корреспондент "Кавказского узла".

Жители приграничных территорий Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", связали сложности освоения этой местности с двумя военными кампаниями, террористическими операциями, нестабильностью послевоенных лет. Кроме того, часть горно-лесистых территорий от чеченского Бамута до ингушского села Даттых была заминирована, что делало освоение этой местности и прокладку дорог практически невозможной. Комментариями представителей Ингушетии о препятствиях для освоения районов на границе с Чечней "Кавказский узел" пока не располагает.

От станицы Нестеровской, расположенной на берегу реки Асса в Ингушетии, примерно в шести километрах от административной границы с Чечней, асфальтированная дорога идет до так называемого Ассиновского гидроузла - сооружения, которое распределяет воды реки для сельскохозяйственных нужд. Сразу за гидроузлом расположен КПП, на котором корреспондента "Кавказского узла" никто не остановил. Ассиновский гидроузел охраняется в штатном режиме, усиления не замечено.

Следующий по пути КПП расположен за ингушским селом Берд-Юрт, еще один находится за селом Аршты. Примерно в пятидесяти метрах от поста за селением Аршты расположен пост, на котором дежурят силовики из Чечни. Все три перечисленных поста корреспондент "Кавказского узла" проехал без остановок и проверки документов - шлагбаумы были подняты и о действии правового режима КТО ничто не свидетельствовало.

О том, что чеченские силовики строят блокпосты в горной части Сунженского района Ингушетии, сообщил житель республики Ибрагим Хамхо Албаков на своей странице в Facebook 3 сентября. "Сегодня в районе реки Фортанги в горной Ингушетии стоит чеченская бронетехника. До 15 числа это зона КТО. Они строят блокпосты", - написал он.

Инфраструктура приграничных районов была разрушена, но после окончания боевых действий ее начали восстанавливать по маршруту Нестеровская – Берд-Юрт – Ассиновский гидроузел – Аршты – Бамут, сообщили жители приграничных сел в обеих республиках корреспонденту "Кавказского узла".

Добраться до покинутых ныне ингушских населенных пунктов Мереджи и Цеча-Ахк между Алкуном и административной границей с Чечней корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Работы ведутся в ущелье, которое ведет в район этих населенных пунктов по реке Фортанга. Некоторые жители рассказали о работе грейдера в районе реки Фортанга со стороны границы.

Жители приграничных сел назвали спокойной обстановку на границе

Жители Аршты и Бамута, с которыми встретился корреспондент "Кавказского узла", подтвердили, что работы по строительству дороги ведутся, однако напряженности, по их словам, не ощущается, и о режиме КТО они не слышали.



"Раньше дорога на Аршты была плохая. Потом - это было еще до 2008 года - проложили асфальт, а позже, в 2009 году, появилась мобильная связь", - рассказала бывшая жительница Аршты Дугурхан, переехавшая после замужества в другое село, корреспонденту "Кавказского узла".

Каких-либо конфликтов из-за земельных угодий в приграничных районах не наблюдается, заявил житель Бамута Усман. "В последние годы власти [Чечни] стали осваивать этот район, идет полным ходом разминирование, налажено водоснабжение, вслед за разминированием строятся дороги. Думаю, что для жителей обеих республик дороги только благо. Асфальт от Бамута в сторону Аршты проложили в 2013 году, в сторону Ассиновки в 2014 году, сейчас прокладывают дороги в горные и отдаленные районы, исторические, куда раньше на машине никак было не добраться, что создавало для всех нас трудности, ведь мы живем сельским хозяйством. Раньше нельзя было нормально проложить асфальт из-за мин, войны и разных КТО. Прокладка дороги – это плюс для нас", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

В видеообращении председателя "Совета тейпов" Малсага Ужахов, опубликованном 7 сентября, приводится фрагмент видеоинтервью старейшины селения Верхний Алкун Хас-Магомеда Дзарахматова, снятого 4 сентября. Дзарахматов посетовал, что власти Ингушетии не развивали инфраструктуру горно-лесистого Сунженского района за все годы существования республики. "Мы давно просим проложить дорогу туда. Глава Ингушетии впервые приехал в наше село, когда стал [главой] и с тех пор он не был в нашем селе. <...> Если бы раньше провели дорогу, то не стал бы никто сюда заходить, но они не хотели прокладывать дорогу", - говорит в ответ на вопросы Ужахова Дзарахматов, слова которого перевел с ингушского корреспондент "Кавказского узла".

Усман отметил, что не знает о позиции властей Ингушетии относительно работ по строительству дороги. "Насколько я слышал, со стороны Ингушетии на границе с Чечней проводилась вырубка леса, а там вроде заповедник", - сказал он.

Житель Бамута Магомед дополнил слова односельчанина. "Для нас очень важно состояние дорог: в горах занимаются производством сыра, а в наших местах многие держат скотину, другого дохода тут нет. Раньше тонны сыра невозможно было перевезти на равнину, приходилось нанимать вертолет, а это очень дорого. Теперь, когда дороги нормальные проложат в эти места, можно будет легко доставлять сыр, мед оттуда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни находили приют в Ингушетии во время военных действий в республике, а жители Ингушетии избегали в Чечне преследования в связи с событиями осетино-ингушского конфликта, отметил Магомед.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

"После осетино-ингушского конфликта передавали властям Северной Осетии ингушских парней, подозреваемых в участии в событиях в Пригородном районе в 1992 году. Некоторые из них тут оседали, так как до второй войны отсюда выдачи не было. Мы знали - когда ингушей выдавали Осетии, обратно они никогда не возвращались", - сказал он.

Население приграничных районов составляют представители разных вайнахских этногрупп, но разделения по этническому признаку, дискриминации и какой-либо напряженности нет, подчеркнул он.

"У нас многонациональный район, то есть тут живут нохчи, орстхой, мялхи, галгай, акхи, и нет никакой межнациональной напряженности. Наоборот, мы в очень хороших отношениях, в том числе в родственных отношениях с галашкинцами, некоторые из нас во время войн бесплатно жили в Галашки", - пояснил Магомед.

Блокпост на берегу Фортанги не построен

В районе Бамута корреспондент "Кавказского узла" заметил дорожные работы - идет строительство дороги в сторону Аршты и в сторону исторических мест Мереджи и Цеча-Ахк по Бамутскому ущелью. Асфальтовое покрытие проложено до выездного поста за Бамутом, примерно в сотне метрах от него уже виден ингушский пост вблизи села Аршты.

По словам местных жителей, посты между Бамутом и Аршты появились уже после окончания боевых действий в Чечне. Пост у селения Аршты появился в годы, когда руководителем Ингушетии был Мурат Зязиков (2002-2008 годы. - Прим. "Кавказского узла"), а пост у Бамута установили только в сентябре, сообщил выходец из Бамута Руслан корреспонденту "Кавказского узла".

"Пост [чеченских силовиков] есть на реке Фортанга, перед мостом, но его трудно назвать постом: нет ни блоков, ни шлагбаума, ни вагончика. И там нет этих 15 километров, [о которых заявляли ингушские активисты], там максимум 5 километров. Я уверен, что когда работы закончатся, то и этот временный пост уберут", - сказал он.

Корреспондент "Кавказского узла" убедился, что в указанном месте на берегу Фортанги видно скопление дорожной техники и силовиков в форме, однако составляющие блокпоста - бетонные блоки, шлагбаум и вагончик - отсутствуют.

Жителей приграничных сел не извещали о режиме КТО

Турист из ЮАР Эбрахим узнал, что в ингушской части Сунженского района действует режим КТО в июле этого года - его задержали на КПП "Таргим" (находится на границе республик, примерно в 20 километрах от места строительства дороги. - Прим. "Кавказского узла") при попытке въехать в Ассинское ущелье без пропуска, рассказал турист корреспонденту "Кавказского узла".

В выданном гражданину ЮАР постановлении указано, что он оштрафован "за несанкционированное проникновение иностранного гражданина в зону КТО", и что режим КТО в части Сунженского района Ингушетии введен и действует с 30 мая 2014 года. Копия этого постановления имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Жители села Алхасты и станицы Нестеровской затруднились ответить на вопрос, действует ли в их районе режим КТО. Все опрошенные "Кавказским узлом" жители чеченских населенных пунктов сообщили, что ранее режим КТО вводился на время проведения спецопераций и после их окончания отменялся. Они не смогли утвердительно ответить на вопрос, действует ли сейчас режим КТО в Сунженском и Ачхой-Мартановском районах Чечни, и не слышали о введении режима КТО в последние недели, когда началось строительство дороги.

По данным "Кавказского узла", о введении режима КТО в Сунженском районе Ингушетии в последний раз объявлялось в марте 2017 года. Силовики сообщили, что он будет охватывать села Нестеровская, Алхасты, Галашки, Мужичи, Нижний Алкун, Чемульга, расположенные в предгорном районе близ лесистой местности. Об отмене режима КТО в перечисленных селах силовики с тех пор не объявляли.

7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики для разрешения спорных вопросов о границах Чечни. Строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.