Юнус-Бек Евкуров. Фото http://www.ingushetia.ru/photo/section.php?SECTION_ID=365

09 сентября 2018, 17:54

Евкуров в третий раз стал главой Ингушетии

Депутаты парламента Ингушетии сегодня большинством голосов переизбрали главой республики Юнус-Бека Евкурова.

"Кавказский узел" писал, что 17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов были названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

За Евкурова проголосовали 26 депутатов, у остальных двух кандидатов только по два голоса, сообщил председатель Счетной комиссии регионального парламента Магомед Тибоев. "Число действительных бюллетеней – 30, недействительных нет", - цитирует Тибоева РИА "Новости".

В конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли ситуацию, сложившуюся в республике перед выборами, стабильной.

Ситуация на административной границе Ингушетии с Чечней не выходит из-под контроля, никаких провокаций там не происходит, все вопросы решаются путем диалога и чеченской стороной, отметил сегодня Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Юнус-Беке Евкурове.

Примечание:

"Правозащитник призвал не давить на детей в конфликте властей Ингушетии с муфтиятом", "Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Евкуров выступил против уголовной ответственности за похищение невест".

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