Силовики оттеснили участников стихийной акции у въезда в Магас

26 сентября 2018, 15:50

Жители Ингушетии проигнорировали призывы властей и собрались на несанкционированную акцию на въезде в Магас в связи с возможным изменением границы с Чечней.

Как писал "Кавказский узел", после призывов к митингу сегодня утром в столицу Ингушетии введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в Магасе усилены посты полиции, а на улицах дежурят дополнительные наряды силовиков. МВД напомнило жителям республики об ответственности за несанкционированные митинги.

Сегодня на въезде в Магас начался несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, в нем приняли участие более 100 человек. Силовики и мэр Магаса Беслан Цечоев не смогли убедить собравшихся разойтись, после чего правоохранители начали задерживать людей, применяя дубинки, сообщило издание "Кавказ.Реалии".

По данным издания, в столице Ингушетии сегодня находятся главы республик Северного Кавказа Рамзан Кадыров, Вячеслав Битаров и Юрий Коков, приехавшие на встречу с полпредом президента Александром Матовниковым.

В повестке сегодняшнего заседания Совета при полпреде президента в СКФО с участием глав регионов Северного Кавказа - "вопросы, связанные с развитием транспортной системы и инфраструктуры в субъектах СКФО, запуском цифрового эфирного наземного вещания и другие", сообщила ранее пресс-служба главы Ингушетии.

Въезд в Магас у Аланских ворот из-за митинга перекрыли бетонными блоками, сообщил председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. По его словам, в республике также отключен Интернет, информировал на своем сайте телеканал "Дождь".

Пользователь Facebook Башир Балаев сегодня опубликовал на своей странице несколько видеозаписей, сделанных у Аланских ворот. На одном из видео показаны стоящие плотными рядами сотрудники силовых структур, которые пытаются с помощью щитов и дубинок оттеснить протестующих. На другом ролике видны десятки легковых автомобилей, припаркованных вдоль трассы у Аланских ворот, и несколько десятков эмоционально возбужденных людей.

Также опубликовано видео, на котором показан участник митинга, объясняющий корреспонденту телеканала "Россия" причину, по которой он пришел на акцию. "Мы просили абсолютно всех представителей власти рассказать нам о том, что происходит: объясните людям, успокойте нас", - рассказал мужчина.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

Также Башир Балаев сообщил сегодня в Facebook, что кто-то "открыл огонь над головами у стоящих у рынка людей". "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Несмотря на оттеснение митингующих от дороги, их число продолжает расти. Въезд и выезд в Магас остаются перекрытыми. Общественный транспорт в городе не ходит, и студенты и гости столицы вынуждены пешком возвращаться в Назрань, сообщает сегодня Telegram-канал "Главком РИ".

"Среди митингующих нет ярко выраженных лидеров. Сираждин Султыгов и Багаудин Хаутиев арестованы на пять суток. Остальным строго запретили появляться на митинге. Конкретного плана действий у протестующих нет", - говорится в сообщении.

Глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, задержанный 25 сентября после несанкционированной акции в Сунже, около полуночи был отпущен домой, сообщил ранее "Кавказскому узлу" информированный источник. Сопредседатели движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов и Муса Албогачиев были вызваны в полицию на утро 26 сентября в связи с прошедшим в Сунже несанкционированным митингом

Информация об аресте Султыгова и Хаутиева на сайте МВД по Ингушетии по состоянию на 15.45 мск не опубликована. "Кавказский узел" не может проверить достоверность сообщения канала "Главком РИ". Телефон Багаудина Хаутиева отключен, передал в 12.47 мск корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".