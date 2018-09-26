Активист Хаутиев освобожден в Ингушетии

26 сентября 2018, 00:39

Глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, задержанный силовиками после несанкционированной акции в Сунже, отпущен домой.

Как писал "Кавказский узел", активисты и жители Сунженского района Ингушетии пришли 25 сентября к зданию районной администрации после известия об отставке Иссы Хашагульгова с поста главы района. Хашагульгов назвал свою отставку добровольной, но активисты связали ее с возможной передачей части района Чечне. Собравшиеся в Сунже потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне, и призвали жителей выйти на новую акцию 26 сентября. После схода Багаудин Хаутиев был задержан силовиками, а на его странице в Facebook появился пост с призывом не выходить на митинг.

Хаутиев был отпущен домой около 23.40 мск, сообщил информированный источник корреспонденту "Кавказского узла".

Источник подтвердил информацию, что сопредседателям движения "Мехк Кхел" Сараждину Султыгову и Мусе Албогачиеву 25 сентября были вручены повестки с требованием явиться в МВД Ингушетии утром 26 сентября.

Лидер ингушского "Яблока", юрист правозащитной организации «Машр» Руслан Муцольгов также был вызван в МВД - сотрудник полиции позвонил ему по телефону и предложил прийти утром 26 сентября «для беседы», пояснил сам Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".