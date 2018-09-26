Подразделения силовиков прибыли в Магас после призывов к митингу

26 сентября 2018, 11:42

Власти Ингушетии призвали не проводить сегодня в Магасе акции протеста против передачи Чечне земель Сунженского района. МВД напомнило жителям республики об ответственности за несанкционированные митинги.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября активисты и местные жители пришли к зданию администрации Сунженского района после известия об отставке главы района Иссы Хашагульгова. Чиновник назвал свою отставку добровольной, но активисты связали ее с возможной передачей части района Чечне. Собравшиеся в Сунже потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне, и призвали жителей выйти на новую акцию 26 сентября.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля".

Сегодня утром в столицу Ингушетии введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в Магасе усилены посты полиции, а на улицах дежурят дополнительные наряды МВД.

В регионе также ограничен Интернет, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Интернет не работает, выезды перекрыты", - написал сегодня на своей странице в Facebook пользователь Магомед Батыжев, опубликовав также фото заблокированной бетонными блоками улицы напротив ресторана "Жемчужина" в Магасе.

Полиция "осуществляет комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на территории всей республики", сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.

"Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте министерства.

К жителям Ингушетии обратились также секретарь совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов и министр по делам национальностей Муслим Яндиев. Они призвали жителей не выходить на запланированный на сегодня митинг в Магасе, сообщила сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Попытка провести несанкционированные акции протеста связана с информацией о намерении властей передать Чечне часть территории Сунженского района, сообщил информированный источник агентства "Интерфакс-Юг".

"Речь, скорее всего, идёт не о населённых пунктах, а о землях, которые находятся в приграничной зоне, в частности, лесном массиве. В общей сложности Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров", - привело сегодня его слова агентство.

Напомним, что активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".