Участники акции в Сунже анонсировали новый митинг

25 сентября 2018, 22:28

Инициаторы несанкционированной акции в Сунже призвали собравшихся выйти 26 сентября на новую акцию с требованием разъяснений относительно притязаний Чечни на территорию Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", активисты и жители Сунженского района Ингушетии пришли сегодня к зданию районной администрации после известия об отставке Иссы Хашагульгова с поста главы района. Хашагульгов назвал свою отставку добровольной, но активисты расценили ее как протест против передачи части района Чечне. По их данным, подписание соответствующего соглашения запланировано на 26 сентября. Собравшиеся в Сунже потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

В ходе акции протеста к собравшимся у здания администрации в Сунже вышли исполняющий обязанности главы района Магомед Дзейтов, сотрудник администрации Беслан Цечоев и Исса Хашагульгов, который сложил полномочия главы. На вопросы активистов о том, действительно ли планируется передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне, чиновники отвечали, что этот вопрос вне их компетенции и они ничего об этом не знают, сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Вопросы чиновникам задавали активисты Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Сараждин Султыгов. Активисты ссылались на собственную информацию о передаче Чечне 17 тысяч гектаров ингушской территории, упрекая власти республики в утаивании от жителей информации. Сотрудник администрации Сунженского района Беслан Цечоев при этом заверил активистов, что он сам выступает против территориальных притязаний Чечни.

Сараждин Султыгов в ходе эмоционального выступления раскритиковал депутатов республиканского парламента в связи с переизбранием Юнус-Бека Евкурова главой Ингушетии 9 сентября. Он призвал собравшихся выйти на новую акцию 26 сентября, назвав время и место схода. Участники акции согласились на это предложение. Конфликтов, за исключением мелких словесных перепалок, между собравшимися не возникло - среди инициаторов акции были модераторы, следившие за риторикой и поведением собравшихся.

По информации активистов, определенная к передаче Чечне территория Ингушетии в настоящее время не заселена - на ней расположены только исторические, ныне заброшенные населенные пункты с разрушенными жилыми домами и родовыми башнями.

На месте акции присутствовали многочисленные сотрудники полиции и оперативники силовых структур в штатском, в том числе высокопоставленные сотрудники ингушского центра "Э". После окончания акции часть участников схода и многие силовики еще оставались некоторое время на площади перед зданием администрации, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активист Багаудин Хаутиев после окончания акции был задержан. По информации пользователя Facebook Башира Балаева, задержан также Сараждин Султыгов. "Кавказский узел" пока не располагает информацией о задержании Сараждина Султыгова.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".