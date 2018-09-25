Активисты и жители Сунженского района Ингушетии возле здания районной администрации. 24 сентября 2018 г. Фото: Умар Йовлой для "Кавказского узла"

25 сентября 2018, 17:45

Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни

Собравшиеся в Сунже требуют у районной администрации объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне.

Как писал "Кавказский узел", активисты и жители Сунженского района Ингушетии пришли к зданию районной администрации после известия об отставке Иссы Хашагульгова с поста главы района. Хашагульгов назвал свою отставку добровольной, но активисты расценили ее как протест против передачи части района Чечне. По их данным, подписание соответствующего соглашения запланировано на 26 сентября.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября, для обсуждения вопроса о территориальной целостности Ингушетии.

Чиновники отвечают на вопросы собравшихся территориальном споре с Чечней уклончиво, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На площади у администрации присутствуют порядка сотни человек, журналисты местного телевидения и полицейские, по состоянию на 17.05 мск задержаний не было.

Исса Хашагульгов, подавший сегодня в отставку с поста главы Сунженского района Ингушетии, отрицает связь своего решения с вопросом об административных границах Чечни и Ингушетии.

Как заявил Хашагульгов, он планировал уйти в отставку еще 2 августа, тогда как о начале дорожных работ в Сунженском районе Ингушетии близ границы с Чечней стало известно на несколько недель позднее.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Примечание:

"Ингушские активисты упрекнули власти в замалчивании проблемы на границе с Чечней", "Жители Ингушетии и Чечни рассказали о ситуации на границе республик", "Жители Чечни и Ингушетии подвергли сомнению сведения о спецоперации на границе".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 сентября 2018, 18:22

  • Родные Пугоева отвергли его связь с конфликтом в Кенделене

    Пропавший житель Прохладного Рашид Пугоев вышел из дома в магазин только вечером 19 сентября, участвовать в конфликте в Кенделене он не мог, заявили его родственники. Пугоева не задерживали вместе с участниками беспорядков, сообщили сотрудники МВД.

25 сентября 2018, 17:45

25 сентября 2018, 17:02

25 сентября 2018, 16:58

  • 1 Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне

    Полицейские в Грозном отправили на штрафстоянку машины молодых людей, которые боролись за место в свадебном кортеже и стреляли в воздух. 24 сентября участники инцидента также принесли свои извинения в эфире республиканского телеканала. Этот случай стал вторым за восемь дней после публичных извинений участников похожего инцидента в Шали.

25 сентября 2018, 16:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи