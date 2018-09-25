Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни

25 сентября 2018, 17:45

Собравшиеся в Сунже требуют у районной администрации объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне.

Как писал "Кавказский узел", активисты и жители Сунженского района Ингушетии пришли к зданию районной администрации после известия об отставке Иссы Хашагульгова с поста главы района. Хашагульгов назвал свою отставку добровольной, но активисты расценили ее как протест против передачи части района Чечне. По их данным, подписание соответствующего соглашения запланировано на 26 сентября.

В конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения административной границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии 9 сентября заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты в Ингушетии решили провести общегражданский форум 6 октября, для обсуждения вопроса о территориальной целостности Ингушетии.

Чиновники отвечают на вопросы собравшихся территориальном споре с Чечней уклончиво, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На площади у администрации присутствуют порядка сотни человек, журналисты местного телевидения и полицейские, по состоянию на 17.05 мск задержаний не было.

Исса Хашагульгов, подавший сегодня в отставку с поста главы Сунженского района Ингушетии, отрицает связь своего решения с вопросом об административных границах Чечни и Ингушетии.

Как заявил Хашагульгов, он планировал уйти в отставку еще 2 августа, тогда как о начале дорожных работ в Сунженском районе Ингушетии близ границы с Чечней стало известно на несколько недель позднее.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".