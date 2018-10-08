Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов

По просьбе «Кавказского узла» ГИС-специалист, выпускник кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ на условиях анонимности проанализировал карты Чеченской Республики и Республики Ингушетия в свете подписанного 26 сентября соглашения об обмене территориями и составил новую карту границы между республиками.

Как сделана карта

Граница до принятия нового закона взята с Openstreetmap, а границы муниципальных образований из Википедии. Новая граница получена посредством переведения межевых координат из данных таблицы, опубликованной в приложении к соглашению, в графику.

Министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев заверил, что от Ингушетии соседям переданы 1290 гектаров пахотных земель, но Ингушетия получила аналогичную площадь в Надтеречном районе Чечни.

Эксперт пришел к выводу, что Чечне отходит 26 800 га территории Ингушетии, но ни одного населенного пункта. Ингушетия получает примерно 1000 га.

Как делались вычисления

По словам эксперта, у каждого региона РФ есть местная система координат, так называемые местные плановые координаты. Данные в документе опубликованы в системе координат Республики Ингушетия (МСК6).

Чтобы визуализировать опубликованные в приложении к соглашению данные, нужно сначала вычислить параметры перехода - разницу между местными и общепринятыми географическими координатами.

Это делается на основании подбора параметров перехода — координат центральной точки в географических координатах (градусы широты и долготы), дирекционного угла (угол между направлением на географический север и север местной системы координат) — и привязки к характерным объектам на местности, например, рекам.

В опубликованном соглашении часть границы идет по рекам. Для картографа этого достаточно, чтобы подобрать переход. Площадь обмененных территорий посчитали в ГИС-программе, наложив друг на друга линии границ до и после принятия соглашения.

Утверждения эксперта настолько различаются с заявлениями, сделанными официальными лицами, что “Кавказскому узлу” пришлось прибегнуть к помощи второго эксперта, чтобы проверить, все ли так на самом деле. Ниже мы приводим заключение специалиста.

Эксперт: Софья Гаврилова, кандидат географических наук, картограф, аспирант Оксфордского Университета.

Заключение:

- Карта, предложенная анонимным экспертом, построена по двум источникам. Основа – данные портала Open Street Maps – надежного источника открытых картографических данных, «подложки» базовых слоев, это не вызывает никаких сомнений и вопросов.

Новая граница построена по координатам, приведенным в приложении к Приказу о переносе границ 2018 года. Проблема с построением данных по указанным координатам в том, что местная проекция, которая используется в Ингушетии, засекречена и точные ее параметры узнать невозможно. Это необходимо для конвертации данных в «популярные» проекции. Однако картографы довольно легко могут подобрать параметры перехода, что и было сделано в данном случае.

Общий характер границы не вызывает сомнений.

Другой вопрос, что построение границы по очень четким координатам из приказа не совпадает по уровню пространственной генерализации со «старой» границей. Грубо говоря, новая граница на карте представлена намного подробнее чем старая. Это нормальное несовпадение, поскольку для более точного «снятия» старой границы требуется привязка и уточнение ее по современным топографическим картам Ингушетии и Чечни, и с большой долей вероятности, секретных масштабов.

При оценке выделяются два участка, которые совершенно точно нельзя списать на погрешность и которые говорят о смещении границы.

Первый участок в 26 километрах севернее аэропорта Магас, близ населенного пункта Горагорский, его площадь порядка 6000 га. Второй захватывает часть Ингушского природного заказника и заповедника «Эрзи» площадь всего участка при оценке в масштабе 1: 300 000 составляет порядка 20 000 га.

Следует отметить, что в обоих случаях граница передвигается на территорию Республики Ингушетия, то есть за счет ее площадей.

Единственный участок движения границы в сторону Чечни оценивается в 1000 га.

Я оцениваю, что по результатам изменения границы площади, отошедшие Чечне, как минимум 26 000 га. Я на 100% доверяю мнению первого эксперта, и подтверждаю, что, судя по данным документа (приложения к соглашению о новых границах между Чечней и Ингушетией — прим. «Кавказского узла»), Чечне переходит более чем в 25 раз земли больше, чем Ингушетии.