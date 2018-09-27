Чиновники Ингушетии и Чечни провели обмен территориями

27 сентября 2018, 23:27

Власти Надтеречного района Чечни передали администрации Сунженского района Ингушетии участок земли, обозначенный в соглашении об установлении границы республик. Ингушетия также передала Чечне часть пахотных земель.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Подписание соглашения на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе вызвало критику: власти готовили его секретно и жители подозревают, что согласованный обмен участками территорий в действительности не является равноценным, заявили лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов и правозащитник Тимур Акиев.

Обмен был произведен в ходе встречи главы администрации Надтеречного района Чеченской республики Шамиля Куцаева и замглавы Сунженского района Ингушетии Османа Евлоева на границе республик, сообщил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

По информации источника, Куцаев объявил о передаче "ухоженной территории" Надтеречного района Чечни Сунженскому району Ингушетии, а Евлоев, в свою очередь, отметил, что расположенный на переданном участке пост будет снесен.

После подписания соглашения об обмене территориями между Чечней и Ингушетией были демонтированы два поста с чеченской стороны границы. В ближайшие дни то же сделают с постами в Ингушетии, сообщил сегодня источник.

По словам министра сельского хозяйства Ингушетии Хизира Галаева, Ингушетия передала Чечне 1290 гектаров пахотных земель, получив аналогичную площадь в Надтеречном районе Чечни.

Соглашение, подписанное 26 сентября Кадыровым и Евкуровым, прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это решение самих субъектов, федеральный центр информируют об этом. В рамках законодательства», - процитировали комментарий Пескова "Известия".

"Кавказским узлом" подготовлен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".