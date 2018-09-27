Ингушские активисты раскритиковали секретность соглашения о границе с Чечней

27 сентября 2018, 20:51

Юнус-Бек Евкуров распорядился обнародовать соглашение о границе с Чечней, но жители Ингушетии до сих пор ничего не знают о содержании документа, который готовился в секретных условиях, сообщили лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов и правозащитник Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября соглашение о закреплении административной границы республик, предусматривающее обмен равноценными нежилыми территориями. По словам главы Ингушетии, документ "не затрагивает населенные пункты республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий". "Это уже чисто сельхозугодия ГУПовские, где мы вообще людей не затрагиваем", - заявил Юнус-Бек Евкуров. Рамзан Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста в Сунже и Магасе. Днем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания районной администрации в Сунже, а сегодня утром несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии прошел у въезда в Магас. "Кавказский узел" пока не располагает текстом соглашения о границе Чечни и Ингушетии и не может сопоставить его содержание с заявлениями глав обеих республик.

Документ, подписанный главами Ингушетии и Чечни, будет обнародован сегодня вечером, сообщил помощник главы Ингушетии Артем Перехрист. "Глава республики вчера (26 сентября) дал поручение председателю правительства, он занимается информированием общественности по этой теме", - сказал Перехрист корреспонденту "Кавказского узла".

Перехрист заверил, что "задержки с публикацией договора нет". По его словам, соглашение планировалось опубликовать сегодня на сайте правительства Ингушетии, однако позже было решено обнародовать документ в вечернем выпуске новостей.

"Сегодня в 21.00 по НТРК "Ингушетия" будут новости. В этом выпуске председатель правительства будет выступать и расскажет о договоре, покажет все по картам, расскажет, какие территории к какой стороне перешли. Потом это видео будет опубликовано на сайте главы республики", - сказал советник Евкурова.

По состоянию на 20.30 мск 27 сентября, соглашение об административной границе Чечни и Ингушетии не опубликовано на сайтах республиканских и федеральных органов власти. Текст соглашения отсутствует на сайтах главы, правительства и парламента Ингушетии, на сейте главы и правительства Чечни по размещению правовой информации, сайте республиканского парламента, общероссийском портале правовой информации и сайте Совета Федерации.

Соглашение по обмену территориями между Ингушетией и Чечней планируется провести через парламент, предположил лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов.

"Договор не публикуется не из-за того, что торг по территориям между Кадыровым и Евкуровым еще не завершился, а потому, что в договоре все выглядит не так, как говорили общественности. Предполагаю, что мы увидим неприемлемый для Ингушетии обмен после публикации договора. Но мне кажется, что договор не публикуют, чтобы провести его через парламент, утвердить, потом только опубликовать", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист также допустил, что власти пытаются подготовить общественность к публикации договора, чтобы только потом опубликовать его. Муцольгов поставил под сомнение равноценность произведенного обмена.

Поздно вечером 26 сентября Юнус-Бек Евкуров опубликовал на своей странице в Instagram видеозаписи совещания с подчиненными. На одном из этих видео он отдает распоряжение "провести разъяснительную работу" по поводу соглашения о границе с Чечней. "Необходимо... уже с завтрашнего дня [27 сентября] карты вывесить и население проинформировать - по пунктам соглашения, по карте... Должны присутствовать на этом мероприятии и кадастровая палата, и министерство сельского хозяйства, главы районов, городов... Должны показать, что и мы не уступили, и чеченская сторона не уступила. Мы прошли по сложившейся границе, которая сложилась не сегодня и не вчера, а в 90-х годах", - сказал на видео глава Ингушетии.

"Сейчас уже в соцсетях распространяют видео, на котором глава Ингушетии дает поручение опубликовать договор, чтобы общественность видела, на каких хороших условиях он был подписан. Они уже сейчас говорят, что это равноценный обмен территориями, но если это так, почему сразу не публикуют информацию о территориях, которые будут переданы Чечне? Это говорит о том, что это неравноценный обмен. Кроме этого, о ценности территории судят не по площади, а по содержимому. Если Ингушетия дает Чечне участок, где горно-лесистая местность, то вдобавок ко всему там могут быть и залежи нефти. Это говорит о безусловной ценности земли", - сказал он.

Муцольгов подчеркнул, что процесс подготовки договора не был прозрачным и вызвал у жителей Ингушетии множество вопросов.

"Переговоры и подготовка договора велись в секретных условиях. Мало того, каждый, кто говорил о подготовке такого договора, считался предателем. Жители Ингушетии изначально были обеспокоены возможным обменом территорий. Но [чиновники] никому ничего не говорили, делали двоякие заявления, которые давали повод для спекуляций", - обратил внимание Руслан Муцольгов.

Сам Евкуров на одном из опубликованных видео признал, что переговоры о границе велись с властями Чечни втайне от населения."Мы договаривались со своими коллегами из Чеченской Республики, что мы не будем информировать население, чтобы не раздувать пока пожар. Но с другой стороны, получилось так, что люди были реально в неведении, что мы делаем, что мы планируем делать", - сказал Евкуров.

Все жители Ингушетии ждут публикации соглашения, сообщил руководитель регионального отделения ПЦ "Мемориал" Тимур Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Глава республики в своем кабинете сказал опубликовать договор, дать объяснение населению Ингушетии по всем пунктам, опубликовать карты. Но пока никакой информации нет. Мы ждем публикации", - сказал Тимур Акиев.

Акиев отметил, что в 1993 году жителям Ингушетии не объявляли об условиях разделения границ.

"Когда власти говорят, что этим соглашением закреплена граница между Чечней и Ингушетией, определенная еще в августе 1993 года, то я не понимаю, о чем речь. Тогда тоже не было информации о территориях и границах, поэтому сложно комментировать, когда не знаешь содержания подписанного договора. Насколько я знаю, договор вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент, а потом еще нужно будет и утверждение договора Советом Федерации", - сказал Акиев.

Власти республик пока не объявили, когда соглашение о границе начнет действовать, и не разъяснили юридические механизмы его действия. Соглашение должно содержать специальный пункт о том, когда подписанный документ вступает в силу, отметил член адвокатской палаты Москвы Карен Нерсисян.

"В таких договорах в обязательном порядке должен быть отдельный пункт о том, когда договор вступает в силу. В этом пункте должно быть указано, что документ вступает в силу или после подписания, или после публикации", - сказал Нерсисян корреспонденту "Кавказского узла".

Нерсисян отметил, что субъекты РФ не должны подписывать соглашения о границах без разрешения федерального центра.

"Я не узкий специалист, и таких специалистов в целом очень мало, но на основе своей практики могу сказать, что субъекты не могут [самостоятельно] делить границы. Это может делать федеральная власть. Поэтому мне странным показалось подписание договора между Чечней и Ингушетией", - сказал он.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".