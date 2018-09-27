Источники сообщили о сносе постов на границе Ингушетии и Чечни

27 сентября 2018, 16:21

После подписания соглашения об обмене территориями между Чечней и Ингушетией были демонтированы два поста с чеченской стороны границы.

"Кавказский узел" информировал, что 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. МВД пообещало наказать организаторов акции в Магасе.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров."Это уже чисто сельхозугодия ГУПовские, где мы вообще людей не затрагиваем", - цитировал 26 сентября слова Евкурова ТАСС. Рамзан Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. По состоянию на 16:20 мск 27 сентября текст соглашения не опубликован ни на сайтах республиканских органов власти, ни на российском портале правовой информации.

После подписания соглашения были убраны два поста на территории Чечни, в ближайшие дни то же сделают с постами в Ингушетии, сообщил источник. "Сразу же по итогам соглашений пост, который стоял между ингушским селом Аршты и Бамутом, был снят. Также убран пост, который располагался вблизи сельского поселения Аки-Юрт со стороны Чечни", - сказал он.

По словам источника, на административной границе между Ингушетией и Чечней сохранится только пост, который расположенный на федеральной трассе. "Никаких преград на внутренних дорогах между Чечней и Ингушетией для взаимного передвижения на обе территории не будет", - привел сегодня слова источника "Интерфакс".

"Сообщают, что силовые подразделения Чеченской Республики демонтировали выдвинутые ими раннее посты у селений Аки-Юрт в Малгобекском районе, Даттых и Аршты в Сунженском", - говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "Главком РИ", нет уточнившего своих источников.

На сайтах управлений МВД по Чечне и Ингушетии к 16:20 мск 27 сентября не появилось информации относительно демонтажа постов на административной границе.

Напомним, что 3 сентября житель Ингушетии Ибрагим Хамхо Албаков сообщил о строительстве чеченскими силовиками блокпостов в горной части Сунженского района. 17 сентября корреспондент "Кавказского узла" проехал через три КПП на границе двух республик - у Ассиновского гидроузла и у селений Берд-Юрт и Аршты, - однако нигде не был остановлен.

Эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", высказали различные мнения о значении договора. Соглашение о закреплении границы не исключает будущих притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов, полагают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Политолог Алексей Малашенко, напротив, считает, что соглашение положит конец территориальному спору между Чечней и Ингушетией.

"Кавказским узлом" подготовлен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".