Кадыров не озвучил детали земельного обмена Чечни и Ингушетии

26 сентября 2018, 17:52

Подписанное сегодня соглашение поставило точку в вопросе о границе Чечни и Ингушетии, заявил Рамзан Кадыров, но не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями. Соглашение о границах с Чечней не затрагивает населенные пункты республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В отличие от Евкурова, Кадыров не стал уточнять характеристики местностей, затронутых соглашением. По словам Кадырова, при обсуждении вопроса об административной границе между двумя республиками "никто ни на что не претендовал", а подписанный документ - "правильный шаг к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений".

В социальных сетях глава Чечни не прокомментировал подписанное соглашение. Записей об этом по состоянию на 17.33 мск нет ни в его Telegram-канале, ни в Twitter, ни на странице в социальной сети "ВКонтакте". Согласно системному сообщению, страницу "ВКонтакте" Кадыров посещал примерно в 17.21 мск.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста в Сунже и Магасе. Днем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания районной администрации в Сунже, а сегодня утром несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии прошел у въезда в Магас.

Во время подписания соглашения Кадыров обратил внимание на общественный резонанс, вызванный в Ингушетии вопросом о границе. "Вопрос остро не стоял между главами субъектов, но определенная часть населения обсуждала и всегда использовала те или иные моменты после того, как начали строить дорогу, Ингушетия в том числе", - процитировал слова Кадырова "Интерфакс".

Перед началом переговоров с Евкуровым за закрытыми дверями Рамзан Кадыров пошутил насчет митинга у въезда в Магас, сообщил со ссылкой на источник в администрации главы и правительстве Чечни Telegram-канал "Chechnya".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".