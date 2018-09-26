МВД пообещало наказать организаторов акции в Магасе

26 сентября 2018, 20:48

Участники митинга в Магасе рассказали, что сумели перекрыть на некоторое время дорогу, ведущую в город, а также сообщили о нескольких выстрелах, которые сделали силовики в воздух. При этом они заверили, что разгона митинга не было. Организаторы несанкционированной акции будут привлечены к ответственности, заявило МВД Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии проигнорировали призывы властей и собрались сегодня на несанкционированную акцию на въезде в Магас в связи с информацией об изменении границы с Чечней. Сообщалось, что силовики начали оттеснять собравшихся, применяя дубинки, но после протестующие разошлись сами, уступив уговорам старших и сотрудников полиции.

Руководители Чечни и Ингушетии подписали сегодня соглашение о границе между республиками. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями.

Силовики начали стрелять вверх, когда на трассе образовался затор, сообщил участник акции Ислам Н.

"Когда люди собрались, там уже поджидали силовики, которые пытались нас разогнать, потом люди уже начали перекрывать дорогу. Образовался затор, после этого силовики в гражданском и в какой-то форме без знаков различия стали нецензурно выражаться, они начали стрелять вверх, пытаясь запугать, возникла небольшая потасовка. Кого-то пытались схватить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ислам.

По его словам, силовики начали спокойно разговаривать с людьми, "когда поняли, что одними угрозами не добьешься ничего". "Они начали уже красиво говорить, вышел к людям мэр Магаса, вышел глава Совбеза Ахмед Дзейтов, но ничего по существу они не сказали", - рассказал Ислам.

Через какое-то время к месту акции прибыли военные КамАЗы с солдатами. "Они выдавливали нас щитами, при этом бойцы заверяли, что они заодно с нами, что они тоже патриоты", - рассказал Ислам.

Из толпы силовики выхватили несколько человек, но что с ними дальше случилось, Ислам не знает. По его словам, митингующие выкрикивали патриотические лозунги.

Люди сами разошлись, чтобы не нагнетать обстановку, разгона митинга не было, утверждает Ислам.

По его словам, уже после акции ее участникам звонили из Центра "Э" и приглашали на беседу. "И мне тоже кто-то звонил со скрытых номеров, но я не взял трубку", - отметил Ислам.

Нуредин Т. также слышал стрельбу, но массовых задержаний он не заметил. "В начале было, что стреляли в воздух. Несколько человек задержали, потом отпустили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции.

По его словам, были небольшие стычки, но дубинок силовики не применяли, а щитами оттесняли толпу с дороги. "Отдельные какие-то непонятные личности хотели спровоцировать, но в целом силовики говорили, что мы заодно, что мы вас не тронем. К 16.00 уже проезд освободился", - рассказал Нуредин.

Во время митинга в месте его проведения не работал мобильный Интернет. Проезд в Магас был открыт к 16.00 мск, около 16.30 заработал мобильный Интернет, передает корреспондент "Кавказского узла".

МВД Ингушетии пригрозило наказанием организаторам акции в Магасе. По его данным, в акции приняли участие около 150 человек, которые пытались перекрыть проезжую часть автодороги, ведущей в город.

"Сотрудниками полиции совместно с другими правоохранительными органами были приняты меры по недопущению и пресечению противоправных действий. Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Информации о том, каким образом действовали правоохранители на месте акции, применяли ли оружие и есть ли задержанные, в сообщении не указано.

Ранее ингушские активисты также сообщили, что силовики провоцировали участников акции на въезде в Магас, выкрикивая оскорбления. По их словам, организаторы акции вызваны на допрос.