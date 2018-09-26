Несогласованный митинг в Магасе завершился

26 сентября 2018, 16:52

В Магасе собравшиеся на стихийную акцию протеста против передачи земель Чечне жители Ингушетии разошлись по просьбе старейшин и сотрудников полиции, освободив дорогу для проезда, сообщило издание The Magas Times.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии проигнорировали призывы властей и собрались на несанкционированную акцию на въезде в Магас в связи с информацией об изменении границы с Чечней. В митинге приняли участие более 100 человек. Силовики и мэр Магаса Беслан Цечоев не смогли сразу убедить собравшихся разойтись, после чего правоохранители начали оттеснять людей, применяя дубинки.

После призывов к митингу сегодня утром в столицу Ингушетии была введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в Магасе усилены посты полиции, а на улицах дежурят дополнительные наряды силовиков. МВД напомнило жителям республики об ответственности за несанкционированные митинги.

К 15:30 мск собравшиеся сегодня у въезда в Магас люди, разошлись по просьбе старейшин и сотрудников полиции, дорога свободна для проезда, сообщает издание The Magas Times на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящий момент (15:30 мск) собравшиеся сегодня у въезда в столицу Ингушетии люди разошлись по просьбе старших и сотрудников полиции, дабы не допустить жёсткого разгона и возможных провокаций. Дорога свободна для проезда», - говорится в сообщении. Издание отмечает, что люди разошлись в ожидании официального совместного заявления глав Ингушетии и Чечни.

Сообщение сопровождается опубликовано видео, на котором видна дорога у въезда в Магас. На ней стоят машины и несколько человек в форме сотрудников полиции. При этом по трассе свободно проезжают автомобили.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность времени съемки размещенного видео.

Во время акции к участникам митинга вышел мэр Магаса Беслан Цечоев. Видео его общения с митингующими разместил в 14.37 мск пользователь Facebook Башир Балаев. На видео видно, как между чиновником и собравшимися мужчинами идет эмоциональный разговор. В кадре были видны сотрудники полиции, акцию снимали телерепортеры.

Владимир Путин информирован о ситуации в Ингушетии, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, "там на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно говорить и ставить какие-то диагнозы". "Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же президент получает всю необходимую информацию", - сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что на фоне акций протеста в Магасе, а также в селе Сунжа главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями.