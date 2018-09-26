Участники митинга в Магасе рассказали о давлении силовиков

26 сентября 2018, 17:55

Сотрудники силовых структур провоцировали участников стихийной акции протеста против передачи земель Чечне, выкрикивая оскорбления, сообщили активисты. Организаторы акции вызваны на допрос.

"Кавказский узел" сообщал, что жители Ингушетии проигнорировали призывы властей и собрались на несанкционированную акцию на въезде в Магас в связи с информацией об изменении границы с Чечней. Силовики начали оттеснять собравшихся, применяя дубинки, но после протестующие разошлись сами, уступив уговорам старших и сотрудников полиции.

Руководители Чечни и Ингушетии подписали сегодня соглашение о границе между республиками. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями.

Во время акции протеста некоторые силовики стреляли в воздух из пистолетов, хотя другие правоохранители заверяли митингующих в своей поддержке и обещали не бить их дубинками, передает корреспондент "Кавказского узла".

Около 200 жителей республики, собравшихся у Аланских ворот в Магасе, ждали встречи с руководством республики, но к ним прислали силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер молодежного крыла ингушского филиала партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "Периодически силовики провоцировали собравшихся своими действиями и нецензурной бранью, но ситуация в целом сохранялась спокойной. В конечном счете люди разошлись по домам", - добавил он.

Другой активист, Башир Балаев, также подтвердил, что акция завершилась. "В настоящее время люди разошлись. Высказались все, кто мог. С протестующими пообщались секретарь Совбеза Ингушетии, мэр Магаса. К митингующим шел и министр нацполитики, но не успел - акция уже завершилась к тому времени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Балаев также указал на провокации со стороны силовиков. По его словам, правоохранители оскорбляли митингующих, причем особенно выделялся глава одного из республиканских силовых ведомств.

По словам Балаева, никого не задержали, но определенное давление на организаторов акции оказывается. "Возможные лидеры, которые могли выступить на митинге, были вызваны в полицию на допрос. Это лидер молодежного "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов, руководитель "Мехк-Кхел" Сиражутдин Султыгов и другие. Исрапила Нальгиева вызвали в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму. - Прим. "Кавказского узла"). У Багаутдина Хаутиева взяли подписку о том, что он не будет выступать на митинге", - рассказал Балаев.

Руслан Муцольгов уточнил, что его вызывали на допрос по телефону, и он отказался идти туда без повестки. "Пока повестку не прислали", - добавил он.

На сайте управления МВД по Ингушетии к 17.40 мск 26 сентября не появилось информации о сегодняшней акции в Магасе.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости о споре двух регионов, а также о территориальных притязаниях Чечни, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".