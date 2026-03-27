Строительство небоскреба "Ахмат-тауэр" возобновлено в Грозном

Рамзан Кадыров объявил о возобновлении строительства 435-метрового небоскреба "Ахмат-тауэр", который начали возводить еще десять лет назад.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2016 года строители начали рыть котлован для небоскреба "Ахмат-Тауэр", который, как предполагалось, самым высоким зданием не только в России, но и Европе - тогда сообщалось, что его высота составит 400 метров. Местные жители раскритиковали многомиллионные инвестиции в строительство высотных и развлекательных комплексов на фоне безработицы в Чечне. В ноябре 2017 года строители приступили к заливке фундамента; к тому времени было заявлено, что высота "Ахмат-Тауэр" составит 435 метров, а стоимость проекта оценивалась уже не в 500 миллионов, а в миллиард долларов.

Стройплощадка "Ахмат-Тауэр" площадью в 19 гектаров расположена на берегу реки Сунжа, напротив комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". В небоскребе, который будет стилизован под древнюю чеченскую сторожевую башню, планируется разместить офисные помещения, гостиницу на 500 номеров, музей Ахмата Кадырова, физкультурный комплекс, научный центр, панорамные рестораны, кинотеатры, жилой комплекс на 100 квартир, бассейны, а также смотровую и вертолетные площадки. Общие затраты на строительство на начальном этапе оценивались в сумму от 120 до 500 миллионов долларов.

О возобновлении “одного из самых амбициозных проектов” в Чечне Рамзан Кадыров объявил 26 марта по итогам встречи с приближенными чиновниками и представителями бизнеса.

На встрече присутствовали депутат Госдумы Адам Делимханов, глава правительства республики Магомед Даудов, другие чиновники, гендиректор ООО “Смарт-Билдинг” Сайд-Магомед Зубайраев и глава фонда имени Шейха Зайеда Анвар Усманов.

Зубайраев подтвердил, что высота здания составит 435 метров. Небоскреб, по его словам, будет иметь 103 надземных и один подземный этаж (в 2016 году планировались 108 этажей, - прим. "Кавказского узла"), подземный паркинг на 1200 автомобилей, офисные помещения, гостиничные номера, 325 резиденций и четыре пентхауса.

Кадыров назвал проект “Ахмат-Тауэр” “одним из самых уникальных в мире”, заметив, при этом, что “обстановка в мировой экономике” потребовала неких корректировок проекта.

“Зданий с таким соотношением - высота и сейсмоустойчивость - на момент получения положительного заключения Главгосэкспертизы в мире построено не было”, - утверждает Telegram-канал главы Чечни. По его словам, часть основных работ по забивке свай завершена и на следующем этапе уже “планируется строить само здание”.

Многие проекты и развлечения властей Чечни, в том числе стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил, финансировал фонд имени Ахмата Кадырова, говорится в материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".