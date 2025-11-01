Ущерб от загрязнений на мусорном полигоне в Новороссийске оценен в 6,6 миллиона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росприроднадзор направил в суд иск с требованием взыскать более 6,6 миллиона рублей с владельца мусорного полигона за загрязнение почвы около горы Щелба в Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", в мае Росприроднадзор подал в суд иск к собственнику мусорного полигона у горы Щелба в Новороссийске (ООО "Терра-Н"), заявив о несоблюдении природоохранных требований при обращении с отходами. Во время пожара на свалке специалисты обнаружили следы фильтрата в лесу рядом с полигоном, в ручье Безымянном и реке Озерейка.

Пожар, после которого были обнаружены следы фильтрата, начался на мусорном полигоне 13 марта. Очаги возгорания сохранялись на свалке больше месяца, лишь 18 апреля спасатели отчитались о ликвидации пожара.

Росприроднадзор направил в суд иск к ООО "Терра-Н" с требованием взыскать более 6,6 млн рублей "за ущерб, причиненный почвам в результате разлива фильтрата за пределы полигона ТКО в урочище Щелбы" в Новороссийске, сообщило сегодня на своем сайте ведомство.

Предприятие отказалось возместить ущерб добровольно

Поводом для иска стало нарушение, обнаруженное весной 2025 года инспекторами Южного межрегионального управления Росприроднадзора. "Пробы почвы, отобранные ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО", показали превышения концентраций загрязняющих веществ: меди — в 3,46 раза, цинка — в 1,54 раза и ртути — в 2,09 раза. Размер вреда превысил 6,6 млн рублей. Поскольку предприятие отказалось возместить ущерб добровольно, управление направило иск в Арбитражный суд Краснодарского края", — говорится в публикации.

Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась, при этом принято решение продлить срок его работы на два года и провести реконструкцию. Полигон лучше закрыть, а деньги направить на строительство завода по переработке мусора, указали пользователи соцсетей.

Напомним, в апреле жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. Тушение осложняется длительным подслойным горением на свалке, которое может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, указали экологи.

6 сентября вновь произошел пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. К 14 сентября власти рапортовали, что открытое горение ликвидировано, но местные жители заявили, что тление продолжается, а гарь и смрад накрывают целые районы.

Жители Новороссийска и ранее неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован, хотя его нужно рекультивировать.

К концу 2025 года на полигоне будут построены два новых участка для захоронения мусора, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе эколог Евгений Витишко.