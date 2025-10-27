Аэропорт Волгограда приостановил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вылет и прием самолетов в аэропорту Волгограда приостановлены по соображениям безопасности.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Волгограда не принимал и не отправлял самолеты ночью 23 октября - ограничения по соображениям безопасности были введены около полуночи и действовали почти до 06.00 мск. Ограничения вводились и в ночь на 25 октября.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

О новых ограничениях в работе волгоградского аэропорта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, аэропорт временно остановил обслуживание авиарейсов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале в 23.19 мск 26 октября.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задержек рейсов нет.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.