Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на фоне угрозы беспилотной опасности была ограничена работа аэропортов Волгограда, Краснодара и Геленджика.

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

Напомним, в Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.

По данным Минобороны, в Ростовской области ночью были обезврежены 34 БПЛА. Еще четыре беспилотника были сбиты над территорией Краснодарского края, два - над Волгоградской областью, один - над акваторией Азовского моря.