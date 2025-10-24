Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на фоне угрозы беспилотной опасности была ограничена работа аэропортов Волгограда, Краснодара и Геленджика.
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
Напомним, в Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.
По данным Минобороны, в Ростовской области ночью были обезврежены 34 БПЛА. Еще четыре беспилотника были сбиты над территорией Краснодарского края, два - над Волгоградской областью, один - над акваторией Азовского моря.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.