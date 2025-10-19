Активистка Меканцишвили освобождена в Тбилиси после уплаты залога

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мариам Меканцишвили, задержанная по делу о беспорядках в Тбилиси, вышла на свободу после внесения залога. Еще 10 обвиняемых по решению суда отправлены под арест.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября были арестованы четверо из 16 новых обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси - Юрий Ломидзе, Георгий Талахадзе, Давид Гиунашвили и Темур Курцикидзе. Еще один обвиняемый (Ираклий Шаишмелашвили) находится за рубежом, он арестован заочно. Активистке Мариам Меканцишвили суд разрешил выйти на свободу под залог в 10 тысяч лари, деньги для нее были собраны в тот же день.

18 октября прокуратура предъявила обвинения 16 подозреваемым 1 по делу о беспорядках, и общее число обвиняемых по делу о штурме президентского дворца достигло 62. Прокуратура заявила, что для Мариам Меканцишвили будет просить меру пресечения в виде залога, а остальных потребует заключить под стражу.

Активистка Мариам Меканцишвили сегодня покинула изолятор после внесения залога в размере 10 тысяч лари (около 3,7 тысячи долларов). Такую меру пресечения судья Тбилисского горсуда Лела Каличенко избрала ей по ходатайству прокуратуры, сообщает "Интерпрессньюс".

Оставшимся 10 задержанным эта же судья по ходатайству обвинения избрала меру пресечения в виде ареста. Восемь из них - Симон Махарадзе, Джандри Тиркия, Геннадий Келихашвили, Гури Жвания, Рамаз Джорбенадзе, Михаил Толорая, Автандил Топчишвили и Гия Толорая - воспользовались в суде правом хранить молчание.

Еще двое (Дато Гурцкая и Кахабер Квачантирадзе) заявили, что не согласны с предъявленными обвинениями. Адвокаты некоторых задержанных просили суд освободить их подзащитных, другие ходатайствовали о залоге, пишет издание.

Напомним, 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

К 10 октября число задержанных по этому делу выросло до 46. На следующий день всем 46 задержанным была избрана мера пресечения, из них двое (71-летний профессор и академик, врач-педиатр Георгий Чахунашвили и музыкант Ия Дарахвелидзе) были освобождены под залог.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".