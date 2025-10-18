×

00:54, 18 октября 2025

Источники сообщили об убийстве Абакара Абакарова

Абакар Абакаров. Фото: https://haqqin.az/news/300124

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы, убит в Турции, сообщили его знакомые. Официального подтверждения информации об этом пока нет.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого называли вероятным администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало Абакарова одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым* и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский). В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. 

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Информация о том, что Абакар Абакаров обнаружен мертвым в Турции, распространилась вечером 17 октября в социальных сетях. “Его друзья и близкие предполагают, что он был убит. Официальных данных об этом от имени официальных структур Турции, где он проживал в последнее время, или силовых структур России, нет”, - пишет дагестанское издание “Черновик”. 

Авторы сообщений о смерти Абакарова ссылаются на турецкие медиа, которые сообщили обстоятельства убийства в Стамбуле неизвестного мужчины. Преступление было совершено на вилле, которая сдавалась посуточно и была арендована 6 октября: днем позже, 7 октября, в дом вошли двое мужчин, один из которых впоследствии покинул виллу с двумя сумками в руках. Мертвого мужчину в крови позднее обнаружила уборщица. Так как полицейские не нашли при нем документов, предполагается, что убитый - иностранец. 

О том, что Абакар Абакаров убит при описанных обстоятельствах в Турции, также заявили двое его близких знакомых во время совместного эфира на YouTube. Блогер Гасан Гаджиев озвучил эту новость в разговоре с коллегой и единомышленником Али Чаринским (Арслан Мирзаев), отметив, что информация о смерти Абакарова поступила ему сегодня от “разных источников”, и хотя точного подтверждения этой информации нет, он находит сообщение достоверным.

По словам Гаджиева, Абакаров пропал “более недели назад” и знакомые его разыскивали.  “Он планировал эфир, но эфира не было, и люди, которые с ним общались, потеряли с ним связь”, - рассказал блогер обстоятельства исчезновения Абакарова. Он также добавил, что в репортажах на турецком ТВ не озвучили имени убитого и не показали его тело, однако планируется, что кто-то из близких к Абакарову 18 октября будет "забирать тело". 

И Гаджиев, и Мирзаев в течение многих лет тесно общались с Абакаровым, хотя между ними имелись политические разногласия. Это подтверждал и сам Абакаров в видео, опубликованном на YouTube около полутора лет назад. 

"Я тоже надеюсь, что Абакар завтра появится, как это было с Тумсо (Абдурахмановым*), я очень сильно обрадуюсь", - сказал в эфире Арслан Мирзаев. Он также отметил, что Абакаров имел денежные долги, и призвал кредиторов простить ему их. 

Новость об убийстве Абакарова также обсуждается в Telegram-канале “Djamaat Daghistan”, насчитывающем 4652 тысячи подписчиков. Авторы и подписчики канала уважительно отзываются об Абакарове и также считают сведения о его смерти достоверными.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

