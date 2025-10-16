Жители Краснодара назвали формальностью обсуждение застройки набережной

Активисты микрорайона Юбилейный рассказали, что не смогли принять участие в очном обсуждении застройки зеленой зоны на набережной, они проводят пикеты и раздают листовки против строительства храма, призывая горожан оставить свое мнение в электронном виде. Они не согласились с предложенным властями местом митинга.

Как писал "Кавказский узел", активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на проведение митинга против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона. Власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. После анонса жители микрорайона провели ряд одиночных пикетов. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Общественные обсуждения проекта проходят с 13 по 19 октября, однако местные активисты считают их формальностью и утверждают, что мнение жителей игнорируется, а их мнение блокируется и не имеет обратной связи. Официально слушания проходят в форме сбора мнений о строительстве по указанному мэрией e-mail либо людей приглашают прийти и оставить свои записи в журнале. На самом деле люди не верят в то, что их мнения будут зафиксированы в электронном виде, оставить запись в журнале физически они не могут, потому что в указанные часы двери по объявленному адресу закрыты. Жители присылают видео подтверждения этому, которыми делятся в соцсетях, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жители считают такую форму обратной связи не только недостаточной, но и откровенно порочной и организуют альтернативные ежедневные акции: одиночные пикеты, раздают информационные листовки, записывают видеообращения и выкладывают их в сеть, пишут комментарии.

"Мы формируем таким образом альтернативное чиновничьему общественное мнение, которые они не в состоянии уничтожить или скрыть", - сказал житель микрорайона, который представился Сергеем. По его словам, тех, кто пытается выступать открыто, власти начинают «брать на карандаш».

"Согласно проектной документации, опубликованной на сайте администрации, планируется строительство собора с пятью куполами, конференц-зала, воскресной школы и прилегающих объектов на участке площадью около двух гектаров. Под само здание храма отводится 0,4 гектара, остальная территория предполагается к благоустройству. Власти заявляют, что проект предусматривает пешеходные зоны, велодорожку и новые насаждения, однако жители считают, что в действительности речь идёт о фактическом уничтожении последней крупной зеленой зоны в ЮМР", - рассказал Сергей.

Сквер имени 80-летия образования Краснодарского края, где планируется строительство был торжественно открыт губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в январе 2019 года. "На оборудование сквера ушло 165 миллионов бюджетных денег. И через пять лет его вдруг решили застроить", - рассказывает житель микрорайона.

Жители района проводят пикеты, направляют обращения в органы власти и президенту, собирают подписи против проекта, что и так должно стать понятно, что люди отвергают этот проект, но его продолжают протаскивать за спинами протестующих.

По его мнению, власти имитируют интерес к общественному мнению ради формальностей, на самом деле «заточены на свои интересы».

«О планах застройки стало известно ещё осенью 2024 года. Город отказал активистам в проведении митинга в Юбилейном, предложив альтернативную площадку за 10 километров от микрорайона на что люди не согласились", - отметил он.

Активист, житель микрорайона и координатор общественного движения «Совет ЮМР» Виталий Черкасов в Telegram-канале «Краснодар ЮМР», где более 7,5 тысяч подписчиков, опубликовал инструкции, как подать возражения через портал общественных обсуждений и примеры заявлений.

"Мы раздаём на улицах тысячи листовок, потому что многие даже не знают, что слушания уже идут. Первая партия листовок обошлась нам в 20 тысяч рублей. Мы просим жителей не молчать — каждый голос против имеет значение", — указал он.

Чиновники интересовались людьми, которые выходили в пикеты и записывали обращения к президенту против строительства храма. Очевидно, с целью оказания на них давления.

Активистка и правозащитница Яна Антонова рассказала, что власти края не проявляют открытой реакции на протест, но подтвердила сведения, что активистов «берут на карандаш».

«Публичной реакции от чиновников администраций города и края не было, но мне известно, что чиновники интересовались людьми, которые выходили в пикеты и записывали обращения к президенту против строительства храма. Очевидно, с целью оказания на них давления. Во время одиночных пикетов к пикетчикам подходили полицейские и брали с них объяснительные. О преследовании не знаю. Знаю, что о людях пытались узнать, кто, где работают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Общественные обсуждения проходят и в электронной форме и очно, но они лишь формальные, указала активистка. "Очно обсуждения проводятся в течение двух дней. Это вторник и четверг, в течение пары часов. Организовано все плохо. По этим адресам, где мэр назначил проведение общественных обсуждений, пришедшие на обсуждения люди никого не могут найти, кроме охраны. Полагаю, что таким образом городские чиновники саботируют проведение общественных обсуждений. Они понимают, что застройка набережной вызовет много проблем для них и не хотят ее, поэтому саботируют. В течение всей текущей недели активные жители района, выступающие против застройки набережной, раздают на улицах Юбилейного тысячи листовок с призывом принять участие в общественных обсуждениях. Надеюсь, что жители откликнутся на этот призыв. Как будет учтено мнение жителей - это вопрос не ко мне, а в данном случае к Кондратьеву», — считает Антонова.

Администрация города не согласовала ни одну из четырёх заявленных площадок для митинга в Юбилейном, добавила она. «Митинг в сквере Кленовый проводится не будет. Будет направлено новое уведомление на митинг в Юбилейном. Уведомления о проведении митинга были поданы на четыре площадки в Юбилейном. Администрация не согласовала ни одну", - говорит активистка.

По ее мнению, на власти оказывается давление извне в вопросе строительства храма. "Как мне рассказали жительницы Юбилейного, встречавшиеся с Кондратьевым лично год назад, он категорически настроен на строительство храма. Губернатор рассказал жительницам Юбилейного, что они с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Василием приезжали в наш район, смотрели набережную и она им понравилась. Что к набережной нет подъездов, что в районе не хватает зелёных зон и людям негде отдыхать, что набережная — это привычное место семейного отдыха жителей Юбилейного, к сожалению, это все Вениамина Ивановича не волновало и не волнует. Полагаю, что на него оказывается мощное давление с чьей-то стороны, которому он не в силах противостоять. Сам Кондратьев к огромным амбициозным проектам не склонен. Он десять лет губернатор, а вопрос о застройке набережной в Юбилейном огромным храмом встал только сейчас", - рассказала Яна Антонова.

В этой части Юбилейного микрорайона уже есть два храма, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" местный активист. "В пяти минутах ходьбы от места предполагаемого строительства – часовня, в 15 минутах – большой Рождественский храм", – сказал он.

Сегодня, 16 октября, за три дня до окончания обсуждений, некоторые жители ЮМР, которые вместе с ней приехали в назначенное властями место, не смогли оставить свои замечания против строительства храма на набережной во время проведения экспозиции, рассказала Тамара.

"На улице Коммунаров 173 меня встретил огромный замок и объявление, что граждан не принимают», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".Она рассказала, что «специально приехала на такси в объявленное время работы выставки около 15 часов в четверг 16 октября, но не смогла оставить своë мнение, а самой экспозиции больше не будет". При этом отправить возражения через интернет и "Госуслуги" у нее нет возможности.

Жители считают митинг единственным способом получить обратную связь от властей и выразить свое мнение. Но когда их отправляют митинговать как можно дальше от локации, достучаться до властей просто невозможно. «Все сделано для того, чтобы заблокировать информацию», - считает Сергей.

Адвокат Юрий Ильин назвал практику переноса митингов подальше от мест скопления людей всероссийской практикой. "Согласно Федеральному закону №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», органы власти обязаны предложить альтернативное место проведения публичного мероприятия, если выбранная площадка действительно занята или проведение создает угрозу безопасности. Однако практика переноса митингов на значительное расстояние от места конфликта противоречит смыслу закона, так как лишает граждан возможности быть услышанными и получить от властей обратную связь. Отказ в согласовании митинга под предлогом проведения “другого мероприятия” по тому же адресу, особенно если оно не анонсировано заранее, нередко используется как инструмент ограничения права на собрания, митинги и шествия. Такие решения можно оспаривать в суде", — пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". При этом, по его мнению, обращение в суд в текущих реалиях будет «пустой тратой времени».

Жители ЮМР, которые на условиях анонимности пообщались с корреспондентом "Кавказского узла", рассказали, что выступают не против храмов, а против застройки общественных территорий капитальными объектами. Так в обращении Совета микрорайона к его жителям (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") подчёркивается, что обеспеченность зелёными зонами в Юбилейном составляет менее 2 квадратных метров на человека при нормативе 16. «Мы обязаны сохранить последние зелёные участки для детей и внуков. Изымать общественные территории в пользу религиозных структур — безнравственно и незаконно», — говорится в заявлении Совета.

Активисты намерены до окончания «обсуждений» направить губернатору Вениамину Кондратьеву коллективное обращение с требованием остановить проект и создать на месте спорного участка единое рекреационное пространство, соединяющее Аллею 80-летия образования Краснодарского края с Кубанской набережной.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.