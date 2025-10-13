×

19:14, 13 октября 2025

Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья активиста Ниджада Ибрагима, осужденного на 6,5 года лишения свободы, ухудшилось в результате длительной голодовки. 

Как писал "Кавказский узел", в конце июля суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября Бакинский апелляционный суд утвердил приговор, к этому дню активист голодал уже три недели. 

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить активиста под домашний арест вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

Ибрагим уже 28-е сутки проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и несправедливого приговора. Во время телефонного разговора голос активиста звучал очень слабо, у него не было сил говорить, сообщила сегодня его супруга Парвин Ибрагим (Ибрагимова). 

"О его голодовке мы узнали всего неделю назад от адвоката Зибейды Садыговой, которая участвовала на процессе в апелляционном суде по жалобе Ниджада. В ходе телефонного разговора мой муж сказал мне, что вот уже 28 дней отказывается от приема пищи и пьет только воду. У него сильные головокружения, болит все тело. Ниджад сказал, чтобы никто не упрашивал его прекратить голодовку. Он сказал, что его оболгали, а суды не рассматривали его дело справедливо, ни одно ходатайство защиты не было удовлетворено.  У Ниджада и так много проблем было со здоровьем. Из-за этого клеветнического дела он несколько раз пытался покончить с собой. Мы сильно беспокоимся за него, - сказала жена активиста корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что Ниджад Ибрагим уже четыре недели проводит голодовку. По ее словам, активист протестует против несправедливого рассмотрения его дела. Адвокат отметила, что в апелляционном суде защита подала около 20 ходатайств, но ни одно не было удовлетворено.

"Нет ни одного достоверного доказательства вины Ниджада Ибрагима. Если бы он напал на потерпевшего с ножом, то это попало бы на камеры видеонаблюдения на месте происшествия. Но следствие не представило записей, а наши ходатайства о запросе записей с камер не были удовлетворены", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла". 

Получить комментарии относительно голодовки Ибрагима в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

