Фильм арестованной азербайджанской журналистки Эльгюнеш получил награду международного кинофестиваля

Фильм, содержащейся в Азербайджане под арестом главного редактора Meydan TV Айнур Эльгюнеш удостоен награды международного кинофестиваля Press Play Prague.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил срок содержания под стражей журналистов Айнур Эльгюнеш, ​​Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко, арестованных по делу Meydan TV и обвиняемых по восьми уголовным статьям. Защита пообещала обжаловать это решение.

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Короткометражный документальный фильм главреда Meydan TV Айнур Эльгюнеш «В тени платана» удостоен награды международного кинофестиваля в Праге “Press Play Prague”. Эта картина стала одной среди двух лучших фильмов в номинации «Симпатии зрителей», говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Эльгюнеш подготовила фильм на основе своих личных ощущений, после того, как она спустя 28 лет вернулась в город Агдам, откуда подростком вынуждена была бежать в связи с конфликтом в Карабахе. Возвращаясь в родной город в 2022 году в качестве журналиста, она пытается найти среди разрушенных домов и улиц следы своего детства, воспоминания о прожитом здесь в прошлом, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналистки.

Нынешний фестиваль прошел под девизом «Журналистка под давлением» и организаторами было отмечено, что в условиях политической поляризации и усиления пропаганды журналистская отвага, приверженность к профессиональной этике и поиск правда обретают еще более важное значение.

Отметим, что Эльгюнеш продолжает оставаться под арестом. Срок содержания под стражей фигурантам дела Meydan TV был продлен до начала января 2026 года, отметил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«К сожалению, следствие затягивается. Мы, сторона защиты просили, что раз следствию нужно еще время, то пусть они продолжают работу, но хотя бы Айнур Эльгюнеш освободит из-под стражи и переведут под домашний арест. Помимо того, что выдвинутые ей обвинения не имеют под собой правовой основы, у нее проблемы со здоровьем, они имеет инвалидность. Однако вопреки праву, логике, журналистку все равно оставляют под стражей», - рассказал адвокат.

Напомним, дело было возбуждено в декабре 2024 года, после этого сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны, а затем арестованы и обвинены в контрабанде валюты группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

После ареста журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты - об отсутствии доказательств в деле. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная цель ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Джавад Джавадов. Адвокаты других журналистов также указали на необоснованность преследования их подзащитных.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.