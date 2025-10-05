Протестующие в Тбилиси заблокировали проспект Руставели

кУчастники акции протеста в Тбилиси перекрыли движение перед парламентом Грузии 312-й день подряд, к протестующим присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Акция проходит на фоне заявления МВД Грузии о том, что любое собрание будет расцениваться как продолжение попытки свержения власти.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси. Любая акция протеста будет считаться продолжением попытки свержения власти, предупредило МВД Грузии. Арестованные после протестов 4 октября не представляют всех демонстрантов, протесты в Тбилиси не прекратятся, заявили активисты.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Сегодня, в 312-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии вновь перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika.

Протестующие уже перекрыли дорогу перед зданием парламента. Требования демонстрантов остаются неизменными: проведение новых выборов и освобождение задержанных во время протестов, сообщает Tv Pirveli.

"Я никого ни в чём не виню. Я понимаю неудовлетворённое желание каждого, чтобы всё это поскорее закончилось, но терпение, выдержка необходимы", - так прокомментировала события 4 октября пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшая сегодня на проспект Руставели.

"Это тяжёлая борьба, в которой нет готовых рецептов. Мы все хотим верить в чудо, это понятно. Бывают дни, когда хочется чего-то нового, надежды. Поэтому я никого ни в чём не виню. Я понимаю неудовлетворённое желание каждого, чтобы всё это поскорее закончилось, ведь наша жизнь проходит, и моя - тем более. Но терпение, выдержка, эта стойкость - главная черта этих людей, которые здесь стоят. Во дворце Орбелиани была ловушка, расставленная режимом", - перевел слова Зурабишвили в эфире телекомпании "Кавказский узел".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после оглашения декларации на акции 4 октября часть протестующих отправилась штурмом брать президентский дворец. Шесть граждан и 21 полицейский были доставлены в клинику бригадами скорой помощи. Около 30 пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, два силовика остаются в больнице к середине дня 5 октября.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".