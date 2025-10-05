×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:57, 5 октября 2025

Грузинские активисты отказались прекратить протесты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Любая акция протеста будет считаться продолжением попытки свержения власти, предупредило МВД Грузии. Арестованные после протестов 4 октября не представляют всех демонстрантов, протесты в Тбилиси не прекратятся, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что любое собрание, которое состоится сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки свержения государственной власти, говорится на официальной странице в Facebook*.

"Министерство внутренних дел Грузии сегодня и в ближайшие дни примет соответствующие меры для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности. Кроме того, исходя из событий, произошедших вчера, у нас есть основания полагать, что любое собрание, которое состоится сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности. Призываем всех учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут стать основанием для применения к ним мер правового воздействия", - говорится в заявлении ведомства.

Борьба будет продолжаться до тех пор, пока политические заключенные не покинут тюрьмы, заявляют активисты, объявляя, что местом сбора сегодня по-прежнему останется проспект Руставели, информирует TV Pirveli.

"Протест длится уже давно, он ни от кого не зависел, ни от кого, и особенно от тех людей, которых обвиняют в организации митинга 4 октября. Мы знаем, что 4 октября никем не был организован, это был день выборов, в который протестующая общественность решила не идти на выборы и планировала протестовать на проспекте Руставели. У людей есть внутреннее ощущение, что в стране нужны перемены. У избирателей "Мечты" тоже есть это ощущение, они просто не видят решения в этом оппозиционном спектре", - цитирует активиста Беку Халибегашвили телекомпания.

Другой активист, Лаша Джанджгава, говорит о необходимости перемен. "Борьба не прекратится,в тюрьме сидят наши парни. "Понятно, что эти люди хотят перемен. Я, мои друзья и другие люди вышли на улицы не из-за конкретных людей, мы вышли, потому что хотим перемен и построения нормального общества, в котором будут защищены права человека и другие права. Неверно думать, что это может закончиться в один день. Нет, борьба продолжается, у нас есть силы объединиться и организоваться", - приводит слова активиста Джанджгавы телекомпания.

Активисты говорят, что арест политических лидеров не означает, что борьба прекратится. Соответственно, на 5 октября на проспекте Руставели уже запланировано несколько митингов.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:48, 5 октября 2025
Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии
14:28, 5 октября 2025
Двое военных из Астраханской области убиты в боях
12:35, 5 октября 2025
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
12:12, 5 октября 2025
Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси
11:59, 5 октября 2025
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
07:08, 5 октября 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
Все события дня
Новости
18:48, 5 октября 2025
Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии
Предвыборная листовка оппозиционной партии "Лело". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
15:00, 5 октября 2025
"Грузинская мечта" победила на выборах мэров на фоне раскола в оппозиции
12:12, 5 октября 2025
Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
10:11, 5 октября 2025
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов
03:34, 5 октября 2025
Еще трое лидеров акции протеста задержаны в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
05 октября 2025, 10:11
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

Полицейский выносит оборудование для майнинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 октября 2025, 09:10
Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше