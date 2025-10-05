Грузинские активисты отказались прекратить протесты

Любая акция протеста будет считаться продолжением попытки свержения власти, предупредило МВД Грузии. Арестованные после протестов 4 октября не представляют всех демонстрантов, протесты в Тбилиси не прекратятся, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что любое собрание, которое состоится сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки свержения государственной власти, говорится на официальной странице в Facebook*.

"Министерство внутренних дел Грузии сегодня и в ближайшие дни примет соответствующие меры для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности. Кроме того, исходя из событий, произошедших вчера, у нас есть основания полагать, что любое собрание, которое состоится сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности. Призываем всех учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут стать основанием для применения к ним мер правового воздействия", - говорится в заявлении ведомства.

Борьба будет продолжаться до тех пор, пока политические заключенные не покинут тюрьмы, заявляют активисты, объявляя, что местом сбора сегодня по-прежнему останется проспект Руставели, информирует TV Pirveli.

"Протест длится уже давно, он ни от кого не зависел, ни от кого, и особенно от тех людей, которых обвиняют в организации митинга 4 октября. Мы знаем, что 4 октября никем не был организован, это был день выборов, в который протестующая общественность решила не идти на выборы и планировала протестовать на проспекте Руставели. У людей есть внутреннее ощущение, что в стране нужны перемены. У избирателей "Мечты" тоже есть это ощущение, они просто не видят решения в этом оппозиционном спектре", - цитирует активиста Беку Халибегашвили телекомпания.

Другой активист, Лаша Джанджгава, говорит о необходимости перемен. "Борьба не прекратится,в тюрьме сидят наши парни. "Понятно, что эти люди хотят перемен. Я, мои друзья и другие люди вышли на улицы не из-за конкретных людей, мы вышли, потому что хотим перемен и построения нормального общества, в котором будут защищены права человека и другие права. Неверно думать, что это может закончиться в один день. Нет, борьба продолжается, у нас есть силы объединиться и организоваться", - приводит слова активиста Джанджгавы телекомпания.

Активисты говорят, что арест политических лидеров не означает, что борьба прекратится. Соответственно, на 5 октября на проспекте Руставели уже запланировано несколько митингов.



