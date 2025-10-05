Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В стационаре остаются двое из пяти полицейских, которые были госпитализированы с травмами после столкновений с протестующими в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали троих лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Ранее полиция задержала активистов "Единого национального движения" Муртаза Зоделаву и Ираклия Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

В медучреждении сегодня остаются только двое полицейских, состояние которых "вчера было довольно тяжелым", сообщил министр внутренних дел Гела Геладзе. "Сегодня относительно стабильно, и мы надеемся, как поясняют врачи, на скорое улучшение", - приводит его слова Interpressnews.

Гела Геладзе предполагает, что число задержанных на митинге на проспекте Руставели 4 октября может увеличиться. На вопрос, стоит ли ожидать увеличения числа задержанных, Гела Геладзе ответил: "Конечно", сообщает издание.



"Начато расследование по факту организации группового насилия, задержаны пять человек. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, и, соответственно, после установления личностей всех лиц будут возбуждены все соответствующие уголовные дела", - заявил министр.

По данным министерства здравоохранения, в результате событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, бригадами скорой помощи в медицинские учреждения были доставлены шесть пострадавших участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов.

По словам заведующей отделением неотложной помощи клиники "Ингороква" Ани Далакишвили, состояние здоровья сотрудника правоохранительных органов, пострадавшего в результате беспорядков у президентского дворца "Атонели", удовлетворительное.

"Сегодня утром состояние пациента удовлетворительное. Пациент коммуникабелен, адекватен. Вчера была проведена компьютерная томография, которая выявила у пациента травму черепа. Ушиб. Линейно-оскольчатый перелом височной кости справа. Он находится под наблюдением нейрохирургов. Всего в клинике находились пять пострадавших в результате акции протеста. Трое выписаны из больницы под амбулаторное наблюдение. Еще один пациент продолжает лечение у нас с легким сотрясением мозга", - сообщила Ани Далакишвили.

На этот момент на площади Орбелиани, которая вчера стала эпицентром событий, ведутся работы по очистке территории. Водометы и силовики остаются на месте. Что касается президентского дворца, то он практически лишён ограждения. Территория по-прежнему оцеплена. Вероятно, сегодня здесь снова появятся эксперты-криминалисты. Стоит отметить, что во внутреннем периметре по-прежнему дежурят представители спецподразделений, сообщает Tv Pirveli.

