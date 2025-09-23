×

18:15, 23 сентября 2025

Хамзаев попросил Минюст проверить Пугачеву на экстремизм

Алла Пугачева. Скриншот видео https://vk.com/video-15780004_456244137

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста с просьбой проверить высказывания Аллы Пугачевой на экстремизм. Поводом для обращения стали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в ее первом после отъезда из России интервью.

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. "Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек", - заявила, в частности, Пугачева.

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003),  говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

В своем заявлении Хамзаев отметил, что к нему поступило большое количество обращений граждан с просьбой провести проверку деятельности Пугачевой в связи с ее высказываниями, сделанными в интервью. 

"Пугачеву начали обсуждать после ее четырехчасового интервью. Понятно, что ее карьера и популярность идут на спад, и в этой части надо о себе напомнить. И по заявительной части напоминает «хочу вернуться на своих условиях». Считаю, что в современных реалиях, то, что сегодня происходит вокруг страны, этот элемент русофобского вектора… больше напоминает элемент неуважения и неправильного отношения и к стране, и к процессам, которые происходят. Потому как вся эта принципиальность и Пугачевой, и мужа Галкина* закончилась там, где начался конфликт в секторе Газа", - заявил депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев на странице своего Telegram-канала. 

"Она, с одной стороны, запрещает России то, что считает возможным для других: защищать свой суверенитет. Попытка угодить европейцам, американцам, чтобы сохранить свои активы, в Европе, в Израиле, в других местах, привело к тому, что она находится «у разбитого корытца» и пытается отстирать так называемое «доброе имя». Что говорит о том, что критика в адрес ее мужа и других представителей бомонда остается максимально правильной и справедливой", - добавил Хамзаев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что юрист Александр Трещев просит проверить интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой* на наличие в нем оправдания терроризма.

Напомним, что  на слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве отреагировали сразу два из руководителей Чечни - сначала министр по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем лично глава республики Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров посоветовал ей «не провоцировать целый народ».

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

