Две кандидатки в депутаты столкнулись с преследованием после выборов в Горячем Ключе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяна Плешакова, которую силой выдворили с избирательного участка в день голосования, обвинена в неповиновении полиции, а ее коллега Валентина Шостак - в препятствовании деятельности избирательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", представители КПРФ во время выборов 12-14 сентября сообщали о нарушениях в ходе голосования в Горячем Ключе. По их сообщениям, с одного из участков 13 сентября силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запрещали фиксировать подсчет голосов.

Кандидат в губернаторы Кубани Александр Сафронов в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

Суд в Горячем Ключе 17 сентября начал рассматривать административное дело против кандидата в депутаты горсовета Татьяны Плешаковой. На нее составили административный протокол о неповиновении полиции (19.3 КоАП) из-за отказа покинуть избирательный участок после 20.00 мск в день голосования.

Плешакову, которая участвовала в выборах как независимый кандидат, судят за то, что она не хотела выполнять незаконное распоряжение сотрудника полиции и покинуть вечером избирательный участок, сообщил депутат гордумы Краснодара, кандидат в губернаторы края Александр Сафронов.

Он опубликовал видеозапись, снятую на участке 1039 вечером 12 сентября. На видео полицейские требуют, чтобы Плешакова покинула избирательный участок, предупреждая, что могут применить к ней физическую силу и привлечь к административной ответственности. Плешакова указывает, что представители администрации и избирательной комиссии, вопреки закону, остаются на ночь на участке. В результате силовики все же вывели Плешакову с участка, следует из видео в Telegram-канале Сафронова.

Комиссия не хотела соблюдать правила и опечатывать участок, а когда к нему пришли недовольные местные жители, сотрудники администрации накинули на свои головы куртки. "Они накинули куртки на головы, потому что не хотят признавать, что были на избирательном участке после закрытия. Полиция встала на их сторону и защищала их", - цитировал 13 сентября слова местных жителей Telegram-канал "Осторожно, новости".

Многие жители Горячего Ключа пришли 17 сентября в суд, чтобы поддержать Плешакову. "Город гудит, люди возмущены тем, как прошли выборы. Будем заявлять ходатайства и привлекать свидетелей к процессу", - написал Сафронов.

Позднее он сообщил, что решения по делу пока нет, процесс перенесен на 18 сентября. "Суд продолжит его рассмотрение уже с участием председателя ТИК Горячеключевская", - сообщил он. По словам политика, полицейские в суде называли законным свое требование к Плешаковой покинуть участок, хотя кандидат имеет право находиться на участке во время работы комиссии.

Другая кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа, Валентина Шостак, выдвинутая КПРФ, сообщила 17 сентября, что полицейские обвинили ее в препятствовании деятельности избирательной комиссии.

"В полиции Горячего Ключа на меня завели дело по статье 5.69 КоАП "Препятствование деятельности избирательной комиссии". Им не понравилось, что я снимала нарушения избирательной комиссии. В ближайшие время, думаю, состоится суд", - написала Шостак в своем Telegram-канале.

12 сентября Шостак сообщала, что ее выгнали с участка 1038, где она фиксировала нарушения. Комиссия на этом участке отказывалась принимать ее жалобы на другие нарушения, среди которых было отсутствие сейфа.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

