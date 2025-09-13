×

Кавказский узел

12:38, 13 сентября 2025

Член избирательной комиссии в Краснодаре пожаловалась на избиение

Урна для голосования. Фото: Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В полицию подано заявление об избиении члена избирательной комиссии на участке № 21-40 в Краснодаре. Врачи скорой помощи зафиксировали у женщины травму лица. 

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. В первый день голосования КПРФ зафиксировала на участках в Краснодаре нарушения, касающиеся работы наблюдателей и правил организации выездного голосования. Наблюдатель на участке № 1039 в Горячем Ключе заявил, что представитель администрации попытался остаться на участке после ухода кандидатов и наблюдателей, чтобы "работать с документами". В участок была вызвана полиция.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

Вечером 12 сентября в Карасунском округе Краснодара произошло избиение члена участковой избирательной комиссии от КПРФ, сообщил кандидат в депутаты Антон Перервенко.

По его словам, "следы рукоприкладства" зафиксированы, прибывшим сотрудником полиции составлен соответствующий протокол, говорится в публикации, размещенной сегодня, 13 сентября, на сайте кубанского отделения КПРФ.

Публикация проиллюстрирована медицинским документом с печатью краевой больницы скорой помощью. Документ датирован 22.20 (мск) 12 сентября, имя пациента на опубликованной фотокопии заретушировано. В графе "диагноз" указано "ссадина правой надбровной области".

Также отделение партии опубликовало частично заретушированную фотокопию протокола принятия заявления о преступлении. Из документа следует, что инцидент произошел на территории участка, а пострадавшая - женщина. Она заявила офицеру полиции, что подверглась унижениям со стороны членов комиссии,  а затем к ней было "применено рукоприкладство" и поступили "угрозы должностной расправы".

Видеосообщение кандидата Перервенко опубликовал в своем телеграм-канале кандидат в губернаторы Александр Сафронов. "Вот так в Краснодаре идут выборы. Напали и нанесли побои нашему члену комиссии. Соглашусь с моим товарищем Антоном - мы этого так не оставим", - написал он.

На видео, записанном в формате селфи, Антон Перервенко пояснил, что зарегистрирован как кандидат в депутаты гордумы Краснодара. "Сейчас нахожусь возле участка 21-40. Здесь было совершено нападение на моего члена комиссии с правом решающего голоса. Вызвали наряд, написали заявление, ожидаем скорую. Могу гарантировать, что мы этого так не оставим, будем обращаться в прокуратуру и Следственный комитет", - сказал он.

Напомним, 24 марта Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Кубани Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

В Сочи на выборы депутатов горсобрания были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних, и предположили, что итоги выборов предопределены.

Автор: "Кавказский узел"

