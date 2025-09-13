×

Кавказский узел

Лента новостей
07:36, 13 сентября 2025

Восстановлена подача электричества в дагестанские сёла

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергетики восстановили подачу электричества в дома жителей 54 сёл в восьми районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 сентября произошли аварийные отключения электричества в 54 селах восьми районов Дагестана.

Подача электричества жителям восьми сёл была возобновлена вечером 12 сентября, отчиталось на своем сайте управление МЧС по Дагестану. "Электроснабжение восстановлено в восемь МР (Ботлихский, Сергокалинский, Унцукульский, Рутульский, Кайтагский, Магарамкентский, Хивский, Сулейман-Стальский районы)", - лаконично сообщило ведомство.

Предприниматели столкнулись с убытками из-за отключений света. Изображение создано
01:54 19.08.2025
Перебои электроснабжения повлекли невозвратные убытки для бизнеса в Дагестане
Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Напомним, жители населенных пунктов Дагестана неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. Так, 6 августа жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную протестную акцию из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено.

Регулярные отключения электричества парализуют работу поликлиники Центральной районной больницы в Унцукульском районе, заявили в конце августа медработники.

25 июля жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и "наши сети к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть", - сказал он.

