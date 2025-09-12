×

01:57, 12 сентября 2025

Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители 54 сел в восьми районах Дагестана остались без электроснабжения из-за аварий, к ремонту сетей энергетики смогут приступить лишь утром. 

Как писал "Кавказский узел", жители разных населенных пунктов Дагестана, в том числе Махачкалы и Каспийска, неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. Регулярные отключения электричества парализуют работу поликлиники Центральной районной больницы в Унцукульском районе, заявили в конце августа медработники. 

Аварийные отключения электроэнергии вечером 11 сентября затронули села в восьми районах Дагестана, без энергоснабжения остались 54 населенных пункта, сообщило со ссылкой на республиканское МЧС информагентство ТАСС. 

Аварийные отключения зафиксированы в Ботлихском, Сергокалинском, Унцукульском, Рутульском, Кайтагском, Магарамкентском, Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, пишет "Интерфакс-Юг". 

В ведомстве не уточнили, о каких именно селах идет речь и сколько человек живет в отключенных населенных пунктах.

Работы по восстановлению электроснабжения в перечисленных районах начнутся с 08.00 мск 12 сентября. В МЧС предположили, что в течение дня удастся вернуть электричество во все обесточенные села.

Автор: "Кавказский узел"

