Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители 54 сел в восьми районах Дагестана остались без электроснабжения из-за аварий, к ремонту сетей энергетики смогут приступить лишь утром.

Как писал "Кавказский узел", жители разных населенных пунктов Дагестана, в том числе Махачкалы и Каспийска, неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. Регулярные отключения электричества парализуют работу поликлиники Центральной районной больницы в Унцукульском районе, заявили в конце августа медработники.

Аварийные отключения электроэнергии вечером 11 сентября затронули села в восьми районах Дагестана, без энергоснабжения остались 54 населенных пункта, сообщило со ссылкой на республиканское МЧС информагентство ТАСС.

Аварийные отключения зафиксированы в Ботлихском, Сергокалинском, Унцукульском, Рутульском, Кайтагском, Магарамкентском, Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, пишет "Интерфакс-Юг".

В ведомстве не уточнили, о каких именно селах идет речь и сколько человек живет в отключенных населенных пунктах.

Работы по восстановлению электроснабжения в перечисленных районах начнутся с 08.00 мск 12 сентября. В МЧС предположили, что в течение дня удастся вернуть электричество во все обесточенные села.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.