Главная   /   Лента новостей
19:45, 9 сентября 2025

Жители Каспийска с сомнением восприняли появление площади Сталина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переименование площади в Каспийске в часть Сталина часть опрошенных горожан сочла непродуктивной имитацией деятельности городских чиновников, а некоторые сочли оправданным шагом. Аргументы в пользу переименования площади крайне слабы, указал историк. 

Как писал "Кавказский узел", администрация Каспийска объявила, что Центральная площадь перед заводом "Дагдизель" теперь носит имя Иосифа Сталина.  Решение о присвоении площади имени Сталина принято постановлением администрации городского округа Каспийск от 25 марта 2025 года, следует из надписи на доске с портретом "вождя народов". Сталин поддержал инициативу о создании предприятия, вокруг которого вырос Каспийск, заявили представители завода "Дагдизель" на  церемонии переименования площади. 

В 2018 году, власти Каспийска приняли решение переименовать улицу Мира в честь Сталина, что вызвало неоднозначную реакцию жителей. Впоследствии мэрия отменила свое решение, указав, что в городе уже есть улица в честь Сталина. Инициативная группа поклонников Сталина тогда пообещала, что поднимет вопрос вновь после смены руководства города. 

Является ли названная в честь Сталина площадь территорией завода или принадлежит городу, сказать сложно: в последние годы имущество «Дагдизеля» распродавалось или передавалось на баланс муниципалитета, поэтому сейчас трудно определить, что осталось в собственности завода, а что нет, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» опрошенные жители Каспийска. 

О самом переименовании и идеологическом значении этого шага они высказали разные мнения, избегая, впрочем, открытой критики.  «Понимаю, что меня не спросили, но как каспийчанка отвечу -  мне все равно, как назовут любой участок земли в городе, важнее чтобы там были чистота и порядок. Не в названии гордость, а в том, что на этом участке планируется создать», - считает Мадина.

«Я поддерживаю это решение. При Сталине страна цвела, войну кровопролитную выиграла. Была единственная в истории продолжительная дефляция, вплоть до его смерти. И это то малое, что можно сказать о правлении Сталина», - считает Магомед.

«В Каспийске есть много проблем более важных, чем это мероприятие. В городе постоянные отключения света, воды, вовремя не вывозится мусор. К чему эти ненужные переименования? Мэрия лучше бы своими делами занялась», - заявила Аминат.

«При Сталине был построен завод «Дагдизель», который впоследствии стал градообразующим предприятием. Поэтому его имя должно быть увековечено», - считает Абдурашид.

Юрист указал на возможность отмены решения

Во многих муниципальных образованиях процедура смены названий улиц и площадей регламентирована и требует проведения опросов или публичных слушаний с участием жителей, указал юрист Али Алиев корреспонденту «Кавказского узла». 

«Если устав муниципального образования не требует обязательного проведения публичных слушаний для переименования, власти могут принимать решения самостоятельно. Однако это может вызывать споры, как было в Кирове, где в 2024 году переименовали площадь Революции и сквер борцам Революции в «площадь Александра Невского» и «Спасскую площадь». Это решение по требованию жителей оспорила прокуратура. Площадь у завода "Дагдизель" может считаться прилегающей территорией предприятия, что, скорее всего, повлияло на решение властей не проводить общественных обсуждений. В данном случае жителям Каспийска следует ознакомиться с уставом муниципального образования и правилами переименования, чтобы определить, была ли нарушена процедура. Если требования устава города не были соблюдены, решение можно оспорить через прокуратуру или суд», - сказал юрист.

Историк счел переименование инициативой местных чиновников

Приведенного властями Каспийска аргумента в пользу переименования явно недостаточно для такого решения, считает историк Ян Рачинский*. 

"При переименовании (объекта) в честь кого-либо необходимо оценивать действия человека в комплексе. Сталин был самым кровавым тираном по отношению к собственному народу, но беда в том, что он не был официально, через суд, признан преступником, в том числе и военным преступником. А если переименовывать так, то и в Германии тогда можно называть автобаны в честь Гитлера, который санкционировал их строительство", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". На "Кавказском узле" опубликованы материалы о сталинской депортации  карачаевцевбалкарцев, калмыков, чеченцев и ингушей,

Оценивая, насколько переименование площади соотносится с политическими трендами на избирательные упоминания Сталина только в положительном ключе, Рачинский* подчеркнул, что высокопоставленные чиновники публично не прославляют Сталина.

"Произошедшее - это деятельность чиновников низшего ряда, думающих угодить скрытым желаниям  вышестоящих. Думаю, что слишком долго это не продлится и объекты, названные в честь Сталина, переименуют вторично за последнее столетие", - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград. 30 апреля эта идея получила новый повод для обсуждения - после встречи с активисткой провластных организаций из Волгограда Путин  "обещал подумать" о таком переименовании. Местные политические элиты инициировали кампанию по переименованию города в связи с прибытием в Волгоград Путина, планируя "как-то выслужиться", указал в мае один из опрошенных "Кавказских узлом" местных активистов. 

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, следует из результатов опроса "Левада-центра"*, опубликованных 16 апреля 2019 года. Как указывают социологи, тогда был побит рекорд за 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов, Александр Степанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

