Жители Волгоградской области поспорили об идее переименования города

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Переименование Волгограда бессмысленно и затратно, а возвращение топонима "Сталинград" недопустимо, заявила часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Волгоградской области. Сторонники идеи переименования указали на туристический потенциал и идеологическую составляющую.

Как писал "Кавказский узел", после предложения актрисы Марии Шукшиной возвратить городу-герою Волгограду прежнее название Сталинград горожане создали петицию против этой инициативы, к 12.58 мск 12 мая под ней подписались 170 человек. За сутки число выросло в 11 раз. На 23.45 мск под петицией "Против переименования Волгограда в Сталинград: голос тех, кто живёт в этом городе" волгоградского активиста Дмитрия Якимова, опубликованной на сайте Change.Org, собрано 4576 подписей.

В Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

17 мая корреспондент "Кавказского узла" провел опрос среди жителей Волгоградской области, получил ответы на вопросы по поводу кампании по переименованию Волгограда в Сталинград. Опрос представляет лишь личные мнения его участников и не является репрезентативным.

Эксперт в области международного права Роман Мельниченко отметил, что "на излёте нулевых, когда на уровне провластных голосов зазвучала идея о переименовании Волгограда", он, в то время профессор Волгоградского государственного университета, воспринял этот посыл "как нечистоплотный приём для отвлечения внимания от насущных вопросов депрессивного региона".

"У властей Волгоградской области есть в своём арсенале две такие фишки: "Переименование" и "Перевод часов" - по последнему вопросу даже был проведён референдум. Первым звонком к серьёзности вопроса о переименовании, который я, к сожалению, не услышал, был установленный рядом с Памятником жертвам политических репрессий бюст гражданину Джугашвили (Сталин). Но настоящий набат ударил, когда именем Сталина переназвали аэропорт Волгограда", - сказал Роман Мельниченко.

При этом Роман отметил, что "с оптимизмом" относится к этому "испытанию переименованием". Он назвал этот процесс "роковой чертой", отделяющей наше общество гуманизма от общества идеи "Россия превыше всего".

"И перед этой роковой чертой люди, не желающие её перейти, могут консолидироваться. О солидаризации свободных людей говорит и возникшие петиции о запрете переименования Волгограда", - заметил юрист.

Местные политические элиты инициировали кампанию по переименованию города в связи с прибытием в Волгоград президента России Владимира Путина, уверен активист, бывший депутат Волгоградской городской думы Илья Кравченко.

"Под это дело чиновники хотят как-то выслужиться. Думаю, что какой-то глубокой подоплеки тут нет. Подобные вопросы должны решать жители на референдуме, а честный референдум, как и выборы в нынешних условиях, невозможен. Будет такая же легитимизация решения начальства, как с летним временем. Давайте поговорим о переименовании в Сталинград после того, как Волгоград станет таким же зеленым и заводов работающих в нем будет столько же. А вместо переименования власти могут заняться другими важными вопросами градостроительства, например, озеленением: ёлки (посаженные к приезду президента, - прим. "Кавказского узла") - не озеленение, а его имитация", - заявил Кравченко.

Волгоградская область в октябре 2018 года вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3), регион был включен в часовой пояс UTC+4. Перевод стрелок на час вперед одобрило тогда более 58% участников регионального референдума. Однако в дни общероссийского голосования летом 2020 года вопрос об изменении времени вновь был поставлен, на этот раз в форме опроса. 65% опрошенных высказались за изменение часового пояса. В конце 2020 года Волгоградская область вернулась в один с Москвой часовой пояс.

"Пусть начнут нормально управлять городом, тогда и о смене табличек можно будет поговорить. А то улицы убирать некому, зато таблички менять и деревья красить рабочие находятся", - заключил Илья Кравченко.

Сталин был инициатором и организатором массовых репрессий в стране. Пострадали, в том числе наши город и губерния, носившие его имя

Историк-краевед Андрей Кудинов рассказал журналисту, что в его казачьем роду шестеро предков и друзей семьи были репрессированы, обе семьи в 1931 году были раскулачены и сосланы в Сибирь.

"Сталин был инициатором и организатором массовых репрессий в стране. Пострадали, в том числе наши город и губерния, носившие его имя. На территории нашей области судьбы были сломаны более чем 250 тысячам человек. И эта статистика жертв террора далеко не полная. О каком возвращении имени Сталина городу может идти речь?" - возмутился он.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Андрей Кудинов считает, что постоянные манипуляции общественным мнением в связи с переименованием Волгограда не только в самом Волгограде, но и по всей стране "связаны с изменением политического режима в стране".

"Не нужно витийствовать и обмениваться экивоками. Политический режим в стране меняется от условно демократического к безусловно авторитарному. Как только Волгоград окончательно станет Сталинградом, авторитаризм в России утвердится окончательно", - заявил Андрей Кудинов.

Сколько бюджетных средств будет потрачено на переименование? Пусть потратят эти средства на благоустройство, здравоохранение, ремонт водопроводов, ремонт дорожного покрытия

Общественница, бывшая глава Трехостровского сельсовета Иловлинского района Светлана Суркова считает, что "народ уже выразил своё мнение", которое "в большинстве своем отрицательное".

"Давайте подойдем к этому вопросу с финансовой точки зрения. Сколько будет стоить замена всех знаков, надписей? Во сколько обойдётся замена документов? Столь ли важный вопрос в данной ситуации? Сколько бюджетных средств будет потрачено на переименование? Пусть потратят эти средства на благоустройство, здравоохранение, ремонт водопроводов, ремонт дорожного покрытия. Можно много перечислять "дыры", требующие финансовых вложений", - сказала женщина.

Переименование Волгограда в Сталинград не является "крайней необходимостью", уверена она. "И почему этот вопрос чаще затрагивают люди, которые не проживают в Волгограде?" - задалась риторическим вопросом Светлана.

"Лично от себя могу сказать, я родилась в Волгоградской области. И я, независимо, как решат высшие органы власти, всегда буду называть наш город Волгоградом. Мы помним и чтим Сталинград, давший достойнейший отпор фашистам во времена войны. Но мы родились и выросли под мирным небом Волгограда. Оставьте уже наш город в покое. Займитесь более актуальными проблемами. Например, жители нашей станицы Трехостровской видят более важную проблему в нормальном водоснабжении. И выражу мнение большинства (станичников), есть более насущные проблемы, и мы - дети Волгограда, живущие в Волгоградской области", - заявила Светлана Суркова.

Жительница райцентра Михайловка Таисия Забазнова выразила нейтральную точку зрения по поводу переименования Волгограда в Сталинград. "Название для меня лично не имеет значения, будь это Сталинград, будь это Волгоград", - призналась она.

В то же время Забазнова назвала кампанию по переименованию "очередным отмыванием денег" и призналась, что ее родственники против переименования, так как это "трата денег и наших налогов".

Офицер запаса, ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Суслов проживает в Урюпинском районе. Он "категорически" выступает за переименование Волгограда в Сталинград. "Я застал то время, когда переименовывали Сталинград в это безликое - Волгоград. Втихую сделали, через колено сломали сопротивление местного населения, да и всей страны. Сейчас вот хотят референдум провести. Хотя я считаю, что людей надо просто перед фактом поставить - Сталинград, и точка", - сказал Сергей Суслов.

Суслов перечислил два основных довода сторонников переименования: Сталинград - "город воинской доблести и славы", Сталинград - "отличный бренд для туризма".

"Все эти разговоры о том, что были репрессии, что сталинизм - это мировое зло и дискредитация социализма - все эти побасенки от лукавого. Надо еще разобраться, как в причинах этих репрессий, так и в их раздутых историками масштабах. Не все было так однозначно", - заявил Сергей Суслов, полагая, что не все попали в лагеря незаслуженно.

За возвращение областному центру имени Сталина выступают Сталинградский обком КПРФ и депутаты фракции КПРФ в Волгоградской областной думе. Так, 14 мая руководитель фракции, первый секретарь Сталинградского обкома Тамара Головачёва на приёме избирателей в Совете ветеранов Ворошиловского района Волгограда вновь инициировала разговор о переименовании. "Сталинград – это символ мужества и Победы. Для нас, переживших войну и послевоенные годы, это имя имеет огромное значение. Мы рады присвоению аэропорту названия "Сталинград", но необходимо, чтобы наш город-герой вернул себе это легендарное имя", - заявили участники встречи. Тамара Головачёва горячо поддержала инициативу, говорится на странице обкома КПРФ в соцсети "ВКонтакте".

"Тамара Головачева и председатель областной думы Александр Блошкин являются главными "идеологами" возвращения городу имени Сталина. Так 30 ноября 2023 года под их присмотром прошло заседание волгоградской облдумы, на котором были рассмотрены и приняты поправки к региональному закону об административно-территориальном устройстве. В новом региональном законе был уточнен механизм переименования населенных пунктов через выявление мнения граждан. Для переименования Волгограда референдум должен быть общеобластным, так посчитали региональные законодатели", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

Впрочем, собеседник отметил, что процедуру переименования Волгограда депутаты облдумы усложнили. По их решению смена названия Волгограда может осуществиться только решением федеральной власти по представлению законодательного собрания субъекта РФ (согласно федеральному закону "О наименовании географических объектов").

Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына

Член организации "Ветераны России" Андрей Иванов сообщил корреспонденту, что его соратники в дискуссии о переименовании города в Сталинград опираются на обращение ветеранов к президенту страны Владимиру Путину, которое было опубликовано "от которого глупо было отказываться".

"Сталинградская битва, несомненно великая веха в мировой истории. Но давайте не будем забывать и о том, что наш город был в 1930-е годы авангардом в индустриализации страны. Так, Сталинградский тракторный завод внес свой огромный вклад в победу над фашизмом своими танками", - сказал Иванов.

"Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. Даже с точки зрения той же туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название – Сталинград", – процитировал Иванов официальное обращение "Ветеранов России к президенту".

При этом ветеран заметил, что "новый Сталинград может стать идейно-патриотическим кластером международного уровня".

Напомним, поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" и центра "Воин"), поблагодарила Путина за то, что он "переименовал город". Поправив ее, Путин спросил: "А вы считаете, что и город надо бы переименовать?" "Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады", - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой "как волгоградка", следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал "подумать" над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан.

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять "только федеральный центр", поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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