Площадь в Каспийске получила имя Сталина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сталин поддержал инициативу о создании завода, вокруг которого вырос Каспийск, заявили представители завода "Дагдизель" на церемонии присвоения имени Сталина площади завода "Дагизель". Решение об этом утверждено властями города.

Центральная площадь перед заводом "Дагдизель" теперь носит имя Иосифа Сталина, сообщила администрация Каспийска.

На открытии, репортаж с которого подготовил телеканал "Среда", заместитель заместитель генерального директора Руслан Касумов подчеркнул, что это решение – дань уважения роли Сталина в создании и развитии завода. "Сегодня нашему заводу выпала честь открыть мемориальную доску яркой исторической личности, вошедшему в историю страны и мировую историю Иосифу Виссарионовичу Сталину. Именно Сталин поддержал инициативу создания завода № 182 на территории сегодняшней, где мы стоим. Если бы не было этого завода, не было бы и этого города и не было бы соответственно и нас", - отметил он.

На доске с портретом "вождя народов" указано, что решение о присвоении площади имени Сталина принято постановлением администрации городского округа Каспийск от 25.03.25, следует из видео от 5 сентября.

Напомним, 29 апреля 2021 года в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован - на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили тогда интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.