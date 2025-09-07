×

19:54, 7 сентября 2025

Азербайджанскому студенту отказано во въезде в Грузию

Джавид Ахмедов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 05.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=2356469584770505&set=pcb.2356472591436871

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пограничники не пустили в страну азербайджанского студента-журналиста Джавида Ахмедова, который проходит обучение в Тбилиси. Конкретные причины отказа ему не назвали.

Азербайджанского студента-журналиста Джавида Ахмедова не пустили в Грузию, где он учится в вузе. Сначала причиной отказа во въезде в Грузию ему назвали наложенные на него штрафы, но позже сказали, что "даже если ты заплатишь штраф, тебя все равно не пустят в страну".

"С температурой 39 градусов и болью в горле я, приехав в Грузию, сразу же был вынужден вернуться обратно. Выяснилось, что штраф составляет не 5000 лари, а 10 000. Я сказал: "Сегодня заплачу, дайте немного времени". Примерно через полчаса пришли и сообщили: "Даже если оплатишь штраф, тебя в страну всё равно не пустим". Когда я спросил причину, никакого объяснения не дали, лишь повторяли: "По другим причинам". Все полицейские по очереди смотрели на мою американскую визу в паспорте и делали серьёзное лицо, словно это было большим проступком", - приводит слова Ахмедова "Грузия Online".

В комментариях на своей странице в Facebook* он пояснил, что в бумаге, которую ему выдали грузинские пограничники в качестве основания для отказа во въезде, указаны "другие причины".

 26-летний Джавид Ахмедов с сентября 2024 года учится в Тбилиси в GIPA (Грузинский институт по связям с общественностью) по специальной программе, финансируемой правительством США, которая предназначена для армянских и азербайджанских студентов, передает Tbilisi Life.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Грузии не пустили в страну белорусского актера  Александра Ждановича, не объяснив ему причины отказа во въезде. В аэропорту Кутаиси ему был выдан документ с формулировкой: "по иным причинам".

Грузинские пограничники не пустили в страну россиянку Светлану Зиновкину, которая планировала встретиться с арестованной в Тбилиси дочерью. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила неправительственная организация "Центр социальной справедливости".

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили. 

Так, грузинские пограничники весной отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году. Ранее с отказами столкнулись протодиакон Андрей Кураев, активист Максим Иванцов. В ноябре 2023 года пограничники не пустили в Грузию для выступления российского стендап-комика Гарика Оганисяна. В начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому.

Автор: "Кавказский узел"

